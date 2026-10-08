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Nowi szefowie studia Warner Bros. w szoku. Wszystko przez film "Digger"

The Wrap, World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Digger%22+przyniesie+wi%C4%99ksz%C4%85+strat%C4%99%2C+ni%C5%BC+my%C5%9Blano-168991
Nowi szefowie studia Warner Bros. w szoku. Wszystko przez film &quot;Digger&quot;
Czy "Digger" będzie największą klapą finansową XXI wieku? Tak zdaje się sugerować nowy artykuł opublikowany na portalu TheWrap.

Czego dowiedzieli się nowi szefowie działu filmowego WB?



Według źródeł portalu TheWrap we wtorek Josh Greenstein i Dana Goldberg, nowi szefowie produkcji filmowej w koncernie Skydance, weszli do biur Warner Bros. i przejrzeli księgi. To, co zobaczyli, miało ich zszokować.

Jeśli wierzyć TheWrap, "Digger" przyniesie wytwórni dużo większą stratę, niż dotąd się wydawało. Według portalu budżet filmu wyniósł 173 miliony dolarów, a marketing pochłonął kolejne 100 milionów. Tymczasem najnowsze prognozy box-office'owe sugerują, że wpływy "Diggera" z kin na całym świecie nie przekroczą 40 milionów dolarów. A to oznacza, że spodziewana strata wyniesie mniej więcej 250 milionów dolarów.


"Digger" może więc stać się największą finansową klapą XXI wieku. Póki co największe straty w tym stuleciu przyniosły:

•    "John Carter" (200-250 mln dolarów straty)
•    "Jeździec znikąd" (190-240 mln dolarów straty)
•    "Marvels" (194-237 mln dolarów straty)
•    "Dziwny świat" (177-200 mln dolarów straty)
•    "Joker: Folie a Deux" (144-200 mln dolarów straty)

Oczywiście można się spodziewać, że winą za taki stan rzeczy obarczeni zostaną Mike De Luca i Pam Abdy, czyli dotychczasowi szefowie produkcji filmowej w Warner Bros. Duet został zwolniony przez Davida Ellisona kilka dni temu, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że na szefa marketingu Skydance Ellison wyznaczył Josha Goldstine'a. W 2025 roku De Luca i Abdy zwolnili go z podobnego stanowiska w Warner Bros., uznając go za winnego finansowych klap filmów "Joker: Folie a Deux" i "Furiosa: Saga Mad Max".

Zwiastun filmu "Digger""




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