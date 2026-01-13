"Digger" to współczesny "Dr Strangelove"? Tak twierdzi Jesse Plemons

"Digger" Alejandra Gonzáleza Iñárritu pozostaje jedną z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Choć tajemniczy projekt z Tomem Cruisem w roli głównej otrzymał już krótki teaser, szczegóły fabuły filmu wciąż nie są znane. Dlatego tym cenniejsze dla fanów okazują się takie wypowiedzi, jakiej niedawno udzielił Jesse Plemons, jedna z gwiazd filmu. W rozmowie z dziennikarzami aktor pochylił się krótko nad projektem, opisując go jako współczesną wersję filmu "Dr Strangelove".
"Digger" jak "Dr Strangelove"?
Jeszcze kilka miesięcy temu, zapowiadając projekt, amerykańscy dziennikarze podzielili się lakonicznym opisem filmu. Wynikało z niego, że "Digger
" będzie śledził losy potężnej postaci o wielkim wpływie, która pod presją czasu musi przekonać świat, że jest jego zbawcą – zanim konsekwencje jego własnych działań ściągną na niego całkowite zniszczenie. Współczesny charakter filmu miał więc zostać podkreślony przez sposób zbudowania głównego bohatera. Wielu kojarzyło go w pierwszej chwili z amerykańskimi potentatami pokroju Elona Muska
.
O wadze tego współczesnego komponentu w niedawnym wywiadzie zdecydował się opowiedzieć Jesse Plemons
. Aktor znany z "Bugonii
" w rozmowie z portalem Variety powiedział: To jeden z najdziwniejszych, najzabawniejszych i najbardziej tragicznych scenariuszy, jakie czytałem. Jest w nim coś na kształt współczesnego "Dr Strangelove’a", ale potem całość przeistacza się w coś zupełnie innego
– wyznał.
Z całej tej wypowiedzi szczególnie słowa o niespotykanej dziwności "Diggera
" znaczą wiele. Jesse Plemons
ostatnie lata poświęcił bowiem na występy w ekscentrycznych projektach Yórgosa Lánthimosa
– poprzeczka jest więc zawieszona wysoko.
W dalszej części rozmowy Plemons
poświęcił też trochę czasu Tomowi Cruise'owi
. O jego pracy nad "Diggerem
" powiedział: Niezwykle ekscytująca była możliwość zobaczenia, jak Tom po prostu daje z siebie wszystko — nie w sensie kaskaderskich, mrożących krew w żyłach akcji, a po prostu zademonstrowania w pełni jak niesamowitym jest aktorem
– dodał Plemons. Plemons
bez wątpienia ma rację. Dla Cruise'a
"Digger
" może być projektem popychającym jego karierę w nowym kierunku. Po prawie dekadzie spędzonej wyłącznie w popularnych franczyzach, współpraca z Iñárritu
wyznacza dla niego twórczy powrót do czasów współpracy z największymi światowymi reżyserami.
"Digger" – pierwszy teaser produkcji