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Powiększa się obsada szpiegowskiego thrillera Apple TV

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Disavowed%22%3A+Norman+Reedus+zagra+z+Jamesem+Marsdenem+w+thrillerze+Apple+TV-168321
Powiększa się obsada szpiegowskiego thrillera Apple TV
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Jakiś czas temu informowaliśmy przygotowywanym dla Apple TV thrillerze "Disavowed". Właśnie ogłoszono, kto dołączył do grającego główną rolę Jamesa Marsdena.

Norman Reedus w obsadzie "Disavowed"


Jak informuje Deadline, do obsady serialu "Disavowed" dołączył Norman Reedus (na zdjęciu niżej). Szczegóły dotyczącego jego postaci nie zostały ujawnione. 

GettyImages-2275138511.jpg Getty Images © James Devaney

Reedus spotka się na planie z Marsdenem, który wciela się w Brada Griffina – legendarnego oficera CIA. Niespodziewanie zostaje on zwolniony ze służby w trakcie globalnego pościgu za nieuchwytnym zabójcą odpowiedzialnym za zabójstwo jego kolegi. Bohater nie daje jednak za wygraną i postanawia kontynuować śledztwo na własną rękę. Dodatkową motywacją jest dla niego nagroda za głowę zabójcy: 15 milionów dolarów. 

Dwa pierwsze odcinki wyreżyseruje Michelle MacLaren ("The Morning Show"); będzie ona też pełnić obowiązki producentki wykonawczej obok Marsdena oraz Toma Spezialy'ego, Rebecki Hobbs, Theresy Kang i Caroline Garity

Skąd znamy Normana Reedusa?


Norman Reedus najlepiej znany jest z jako Daryl Dixon z "The Walking Dead", Murphy MacManus z cyklu "Święci z Bostonu" oraz Sam Bridges z gry "Death Stranding". W jego CV znajdziemy też role w takich filmach jak "Osiem milimetrów", "Blade: Wieczny łowca II", "American Gangster", "W nowym zwierciadle: Wakacje", "Psy mafii", "Motocykliści" czy "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. folk horror "Pendulum" i dramat "The Housewife". 

Zobacz zwiastun serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon"


Aktualnie filmografię Normana Reedusa zamyka poświęcony Darylowi Dixonowi spin-off "The Walking Dead". Przypominamy teaser trzeciego sezonu: 


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