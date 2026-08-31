Powiększa się obsada szpiegowskiego thrillera Apple TV

Jakiś czas temu informowaliśmy przygotowywanym dla Apple TV thrillerze "Disavowed". Właśnie ogłoszono, kto dołączył do grającego główną rolę Jamesa Marsdena.
Norman Reedus w obsadzie "Disavowed"
Jak informuje Deadline, do obsady serialu "Disavowed
" dołączył Norman Reedus
(na zdjęciu niżej). Szczegóły dotyczącego jego postaci nie zostały ujawnione.
Reedus Getty Images © James Devaney
spotka się na planie z Marsdenem
, który wciela się w Brada Griffina – legendarnego oficera CIA. Niespodziewanie zostaje on zwolniony ze służby w trakcie globalnego pościgu za nieuchwytnym zabójcą odpowiedzialnym za zabójstwo jego kolegi. Bohater nie daje jednak za wygraną i postanawia kontynuować śledztwo na własną rękę. Dodatkową motywacją jest dla niego nagroda za głowę zabójcy: 15 milionów dolarów.
Dwa pierwsze odcinki wyreżyseruje Michelle MacLaren
("The Morning Show
"); będzie ona też pełnić obowiązki producentki wykonawczej obok Marsdena
oraz Toma Spezialy'ego
, Rebecki Hobbs
, Theresy Kang
i Caroline Garity
.
Skąd znamy Normana Reedusa?Norman Reedus
najlepiej znany jest z jako Daryl Dixon
z "The Walking Dead
", Murphy MacManus z cyklu "Święci z Bostonu
" oraz Sam Bridges z gry "Death Stranding
". W jego CV znajdziemy też role w takich filmach jak "Osiem milimetrów
", "Blade: Wieczny łowca II
", "American Gangster
", "W nowym zwierciadle: Wakacje
", "Psy mafii
", "Motocykliści
" czy "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. folk horror "Pendulum
" i dramat "The Housewife
".
Zobacz zwiastun serialu "The Walking Dead: Daryl Dixon"
Aktualnie filmografię Normana Reedusa
zamyka poświęcony Darylowi Dixonowi
spin-off "The Walking Dead
". Przypominamy teaser trzeciego sezonu: