"Disclosure Day" Spielberga: Emily Blunt i Josh O’Connor nawiązują kontakt z UFO (zwiastun)

Universal Pictures pokazało pierwszy zwiastun nowego filmu Stevena Spielberga. Produkcja nosi tytuł "Disclosure Day" (wcześniej jako "The Dish") i zapowiada się na widowiskowy powrót reżysera do kina science fiction i swoich ulubionych postaci, czyli przybyszy z kosmosu.
"Disclosure Day" – zobacz zwiastun
Oficjalny opis filmu stawia pytanie: co by było, gdyby ktoś udowodnił nam, że nie jesteśmy sami? Odpowiedź ma nadejść latem, bo "Disclosure Day" zapowiadany jest jako moment ujawnienia prawdy całej ludzkości.
Zwiastun pokazuje Emily Blunt
jako pogodynkę, która podczas relacji na żywo doświadcza niewytłumaczalnego, pozaziemskiego zjawiska. O’Connor gra z kolei mężczyznę przekonanego, że ludzkość musi poznać prawdę o istnieniu obcego życia. W tle pojawiają się kręgi zbożowe, pościgi samochodowe, niepokojące obrazy zwierząt i sugestia, że Ziemia wcale nie jest tak pusta we wszechświecie, jak nam się wydaje.
W rolach głównych występują Emily Blunt
i Josh O’Connor
, a na ekranie towarzyszą im m.in. Colin Firth
, Colman Domingo
, Eve Hewson
, Wyatt Russell
oraz Henry Lloyd-Hughes
. Scenariusz napisał David Koepp
, stały współpracownik Spielberga przy takich tytułach jak "Park Jurajski
", "Wojna światów
" czy "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki
".
"Disclosure Day" – Spielberg wraca do UFO
Dla Spielberga to już 37. film reżyserski i kolejny powrót do science fiction – gatunku, w którym stworzył takie klasyki, jak "E.T.
", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia
", "Raport mniejszości
" czy "Ready Player One
".
"Disclosure Day
" trafi do kin w USA 12 czerwca.
