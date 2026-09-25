Newsy Seriale Nicole Kidman i Elle Fanning w nowym serialu A24. Co wiemy o "Discretion"?
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Nicole Kidman i Elle Fanning w nowym serialu A24. Co wiemy o "Discretion"?

Deadline / autor: /
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Nicole Kidman i Elle Fanning w nowym serialu A24. Co wiemy o &quot;Discretion&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Michael Loccisano
Studio A24 pracuje aktualnie nad serialem "Discretion". Do grających główne role Elle Fanning i Nicole Kidman dołączyły nowe osoby.

Nowe osoby w obsadzie "Discretion"


Do obsady "Discretion" – adaptacji opowiadania autorstwa Chandler Baker – dołączyli Zazie Beetz, Ben Foster, Stella Baker i John Hoogenakker. Nie wiadomo, jakie przypadły im role. Wcześniej potwierdzono też udział Josha Lucasa, Coltona Ryana i Stephana Jamesa. Aktualnie trwają prace na planie. Premiera zaplanowana jest na 2027 rok. 

Główną bohaterką ośmioodcinkowego serialu jest Lenny (Fanning) – stażystka w prestiżowej kancelarii adwokackiej w Dallas. Gdy wpada ona na trop spisku ukrywanego za pomocą sieci umów o poufności, na celownik bierze ją Sharon (Kidman) – wpływowa wspólniczka firmy. 

Skąd znamy Zazie Beetz?


Zazie Beetz najlepiej znana jest z ról w "Deadpoolu 2" i "Jokerze". Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "Baw się dobrze i przeżyj" oraz "Oni cię zabiją". 

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Skąd znamy Bena Fostera?


Ben Foster to aktor znany z takich filmów jak "3:10 do Yumy", "Mechanik: Prawo zemsty", "Ocalony", "Aż do piekła" czy "Strategia mistrza". Ostatnio dodał do swojego CV takie tytuły jak "Motor City", "Christy" czy "The Stunt Driver". 

GettyImages-2285940385.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris

Skąd znamy Stellę Baker?


Stella Baker to aktorka znana z epizodów w takich serialach jak "Mentalista", "Sprawa idealna" czy "Walker: Independence". Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "Scarpetcie". 

Skąd znamy Johna Hoogenakkera?


John Hoogenakker znany jest m.in. z seriali "Jack Ryan" i "Lekomania". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Jednej bitwie po drugiej" i "Sprawie Amandy Knox". 

Zobacz zwiastun "Margo jest spłukana"


Fanning i Kidman spotkały się niedawno na planie innego serialu – zrealizowanego dla Apple TV komediodramatu "Margo jest spłukana". Adaptacja książki Rufi Thorpe opowiadała historię studentki, która po zajściu w nieplanowaną ciążę musi znaleźć sposób na utrzymanie siebie i dziecka. Kidman wcieliła się w reprezentującą ją prawniczkę (i byłą wrestlerkę). Przypominamy zwiastun: 


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