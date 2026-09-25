Nicole Kidman i Elle Fanning w nowym serialu A24. Co wiemy o "Discretion"?

Studio A24 pracuje aktualnie nad serialem "Discretion". Do grających główne role Elle Fanning i Nicole Kidman dołączyły nowe osoby.
Nowe osoby w obsadzie "Discretion"
Do obsady "Discretion
" – adaptacji opowiadania autorstwa Chandler Baker
– dołączyli Zazie Beetz
, Ben Foster
, Stella Baker
i John Hoogenakker
. Nie wiadomo, jakie przypadły im role. Wcześniej potwierdzono też udział Josha Lucasa
, Coltona Ryana
i Stephana Jamesa
. Aktualnie trwają prace na planie. Premiera zaplanowana jest na 2027 rok.
Główną bohaterką ośmioodcinkowego serialu jest Lenny (Fanning
) – stażystka w prestiżowej kancelarii adwokackiej w Dallas. Gdy wpada ona na trop spisku ukrywanego za pomocą sieci umów o poufności, na celownik bierze ją Sharon (Kidman
) – wpływowa wspólniczka firmy.
Skąd znamy Zazie Beetz?Zazie Beetz
najlepiej znana jest z ról w "Deadpoolu 2
" i "Jokerze
". Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "Baw się dobrze i przeżyj
" oraz "Oni cię zabiją
".
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Skąd znamy Bena Fostera?Ben Foster
to aktor znany z takich filmów jak "3:10 do Yumy
", "Mechanik: Prawo zemsty
", "Ocalony
", "Aż do piekła
" czy "Strategia mistrza
". Ostatnio dodał do swojego CV takie tytuły jak "Motor City
", "Christy
" czy "The Stunt Driver
".
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Skąd znamy Stellę Baker?Stella Baker
to aktorka znana z epizodów w takich serialach jak "Mentalista
", "Sprawa idealna
" czy "Walker: Independence
". Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "Scarpetcie
".
Skąd znamy Johna Hoogenakkera?John Hoogenakker
znany jest m.in. z seriali "Jack Ryan
" i "Lekomania
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Jednej bitwie po drugiej
" i "Sprawie Amandy Knox
".
Zobacz zwiastun "Margo jest spłukana"Fanning
i Kidman
spotkały się niedawno na planie innego serialu – zrealizowanego dla Apple TV komediodramatu "Margo jest spłukana
". Adaptacja książki Rufi Thorpe
opowiadała historię studentki, która po zajściu w nieplanowaną ciążę musi znaleźć sposób na utrzymanie siebie i dziecka. Kidman
wcieliła się w reprezentującą ją prawniczkę (i byłą wrestlerkę). Przypominamy zwiastun: