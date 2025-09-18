"Discretion": Kidman i Fanning pójdą do sądu w nowej produkcji studia A24

O nowym ekscytującym thrillerze prawniczym na horyzoncie informuje dziś portal The Hollywood Reporter. Według informacji dziennikarzy, Elle Fanning i Nicole Kidman połączą siły w nowej produkcji studia A24. To kolejny projekt serialowy na liście wytwórni kojarzonej dotąd przede wszystkim z filmami kinowymi.
Co wiemy o filmie?
Zapowiedziana produkcja nosi tytuł "Discretion" i swoją fabułę opiera o opowiadanie autorki Chandler Baker
, znanej polskim czytelnikom z wydanej w 2021 roku książki "Zmowa milczenia". Choć szczegóły fabuły są trzymane przez producentów w tajemnicy, wiadomo że Baker
napisała swoje opowiadanie na podstawie własnych doświadczeń z pracy w prawniczej korporacji. Autorka sama zajmie się przeniesieniem tekstu na język scenariusza filmowego. Równolegle Chandler Baker
pracuje też nad scenariuszem do świątecznego filmu Prime Video "Oh. What. Fun.
" oraz adaptacją swojej powieści "The Husbands" dla Amazon MGM Studios, w której zagra Kristen Wiig
.
Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Jak donosi The Hollywood Reporter, studio A24 brało udział w prawdziwej walce o prawa do ekranizacji "Discretion", ostatecznie przelicytowując kilkoro poważnych konkurentów. W serialu zarówno Elle Fanning
, jak i Nicole Kidman
będą pełniły podwójne funkcje – aktorek i producentek.
Co ciekawe, nie będzie to pierwsze spotkanie trójki A24, Fanning
i Kidman
. Już niebawem swoją premierę będzie miał serial "Margo’s Got Money Troubles", w którym Fanning
wcieli się w tytułową bohaterkę. W produkcji Margo to bezrobotna samotna matka, która postanawia założyć konto na OnlyFans. Kiedy w jej życiu pojawia się dawno niewidziany ojciec, dziewczyna zaczyna korzystać z jego rad, co prowadzi do nieoczekiwanego sukcesu. Scenariusz produkcji napisze serialowy weteran David E. Kelley
.