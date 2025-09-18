Newsy Seriale "Discretion": Kidman i Fanning pójdą do sądu w nowej produkcji studia A24
Seriale

"Discretion": Kidman i Fanning pójdą do sądu w nowej produkcji studia A24

The Hollywood Reporter / autor: /
&quot;Discretion&quot;: Kidman i Fanning pójdą do sądu w nowej produkcji studia A24
źródło: Getty Images
autor: Jon Kopaloff
O nowym ekscytującym thrillerze prawniczym na horyzoncie informuje dziś portal The Hollywood Reporter. Według informacji dziennikarzy, Elle Fanning i Nicole Kidman połączą siły w nowej produkcji studia A24. To kolejny projekt serialowy na liście wytwórni kojarzonej dotąd przede wszystkim z filmami kinowymi.

Co wiemy o filmie?



Zapowiedziana produkcja nosi tytuł "Discretion" i swoją fabułę opiera o opowiadanie autorki Chandler Baker, znanej polskim czytelnikom z wydanej w 2021 roku książki "Zmowa milczenia". Choć szczegóły fabuły są trzymane przez producentów w tajemnicy, wiadomo że Baker napisała swoje opowiadanie na podstawie własnych doświadczeń z pracy w prawniczej korporacji. Autorka sama zajmie się przeniesieniem tekstu na język scenariusza filmowego. Równolegle Chandler Baker pracuje też nad scenariuszem do świątecznego filmu Prime Video "Oh. What. Fun." oraz adaptacją swojej powieści "The Husbands" dla Amazon MGM Studios, w której zagra Kristen Wiig.

GettyImages-2216891167.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Jak donosi The Hollywood Reporter, studio A24 brało udział w prawdziwej walce o prawa do ekranizacji "Discretion", ostatecznie przelicytowując kilkoro poważnych konkurentów. W serialu zarówno Elle Fanning, jak i Nicole Kidman będą pełniły podwójne funkcje – aktorek i producentek. 

Co ciekawe, nie będzie to pierwsze spotkanie trójki A24, Fanning i Kidman. Już niebawem swoją premierę będzie miał serial "Margo’s Got Money Troubles", w którym Fanning wcieli się w tytułową bohaterkę. W produkcji Margo to bezrobotna samotna matka, która postanawia założyć konto na OnlyFans. Kiedy w jej życiu pojawia się dawno niewidziany ojciec, dziewczyna zaczyna korzystać z jego rad, co prowadzi do nieoczekiwanego sukcesu. Scenariusz produkcji napisze serialowy weteran David E. Kelley

