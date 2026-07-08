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Jaki los czeka Paula Atrydę? Zwiastun "Diuny: Części trzeciej"

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Jaki los czeka Paula Atrydę? Zwiastun &quot;Diuny: Części trzeciej&quot;
"Diuna: Część trzecia" to bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych kinowych widowisk tego roku. Studio Warner Bros. zaprezentowało właśnie nowy zwiastun.

Zobacz zwiastun "Diuny: Części trzeciej"


"Diuna: Część trzecia" trafi na ekrany 18 grudnia tego roku. Do swoich ról powrócą m.in. Timothée Chalamet i Zendaya (jako Paul Atryda i Chani) oraz Jason Momoa (jako Duncan Idaho), Rebecca Ferguson (jako Lady Jessica) i Florence Pugh (jako księżniczka Irulana). W roli Alii, siostry Paula, zobaczymy Anyę Taylor-Joy. Zwiastun znajdziecie poniżej: 



Wyreżyserowany przez Denisa Villeneuve'a film jest adaptacją książki Franka Herberta pt. "Mesjasz Diuny". W oficjalnym opisie studia Warner Bros. możemy przeczytać:

Akcja filmu "Diuna: Część trzecia" rozgrywa się prawie 20 lat po tym, jak Paul Atryda przejął władzę w Imperium. Teraz, jako bezwzględny Imperator, musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji. Wracają dawni sojusznicy, pojawiają się nowe, potworne zagrożenia, a za każdym rogiem czai się zdrada. Paul, nawiedzany wizjami upadku Imperium i powrotu dawnej ukochanej, zostaje wciągnięty we wszechogarniający spisek z Chani w roli głównej. Kiedy bunt się nasila, a wrogowie nadciągają, Paul musi zmierzyć się z prawdziwą ceną władzy i losu tych, których kocha najbardziej.

Jason Momoa jako Duncan Idaho w filmie "Diuna: Część trzecia"
Anya Taylor-Joy jako Alia w filmie "Diuna: Część trzecia"
Florence Pugh jako księżniczka Irulana w filmie "Diuna: Część trzecia"

W pozostałych rolach m.in. Robert Pattinson, Charlotte Rampling i Ida Brooke

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