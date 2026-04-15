"Diuna: Część trzecia" to thriller. Pokazano scenę otwierającą widowisko

The Hollywood Reporter
Podczas wydarzenia CinemaCon w Las Vegas zaprezentowano fragmenty widowiska "Diuna: Część trzecia", a na scenie pojawiły się gwiazdy filmu (Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa) oraz reżyser Denis Villeneuve. Co mieli okazję zobaczyć i usłyszeć uczestnicy wydarzenia?  

Gwiazdy "Diuny" o trzeciej części



GettyImages-2271392906.jpg Getty Images © Ethan Miller

Publiczność zobaczyła pierwsze siedem minut filmu, w których Stilgar (Javier Bardem) prowadzi wojska do bitwy. Po widowiskowym fragmencie pokazano też urywki z dalszej części filmu, w tym napiętą konfrontację Paula Atrydy (Chalamet) z Chani (Zendaya). W jednej ze scen pojawił się bohater grany przez Momoę, który mówi Paulowi, że po zniszczeniu tysięcy światów nie zasługuje on już na odkupienie. 

Film rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z poprzedniej części i pokazuje Paula jako władcę zmagającego się z konsekwencjami swojej świętej wojny. Sam Chalamet przyznał, że Atryda stał się ucieleśnieniem swojej własnej najmroczniejszej wizji. Zendaya stwierdziła z kolei, że czasy panowania Paula nie były dla nikogo łaskawe, zaś Chani utraciła swoją własną niewinność. Villeneuve zapowiada, że trzecia część serii to thriller - bardziej intensywny i emocjonalny niż poprzednie odsłony.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Robert Pattinson, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy oraz Rebecca Ferguson.

Premiera "Diuny: Części trzeciej" zaplanowana jest na 18 grudnia. Tego samego dnia do kin trafi także "Avengers: Doomsday".

"Diuna: Część trzecia" - zwiastun



