"Diuna: Część trzecia" to thriller. Pokazano scenę otwierającą widowisko

Podczas wydarzenia CinemaCon w Las Vegas zaprezentowano fragmenty widowiska "Diuna: Część trzecia", a na scenie pojawiły się gwiazdy filmu (Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa) oraz reżyser Denis Villeneuve. Co mieli okazję zobaczyć i usłyszeć uczestnicy wydarzenia?
Gwiazdy "Diuny" o trzeciej części
Publiczność zobaczyła pierwsze siedem minut filmu, w których Stilgar (Javier Bardem) prowadzi wojska do bitwy.
Po widowiskowym fragmencie pokazano też urywki z dalszej części filmu, w tym napiętą konfrontację Paula Atrydy
(Chalamet
) z Chani
(Zendaya
). W jednej ze scen pojawił się bohater grany przez Momoę
, który mówi Paulowi
, że po zniszczeniu tysięcy światów nie zasługuje on już na odkupienie.
Film rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z poprzedniej części i pokazuje Paula
jako władcę zmagającego się z konsekwencjami swojej świętej wojny. Sam Chalamet
przyznał, że Atryda
stał się ucieleśnieniem swojej własnej najmroczniejszej wizji. Zendaya
stwierdziła z kolei, że czasy panowania Paula
nie były dla nikogo łaskawe, zaś Chani
utraciła swoją własną niewinność. Villeneuve zapowiada, że trzecia część serii to thriller - bardziej intensywny i emocjonalny niż poprzednie odsłony.
W obsadzie znaleźli się również m.in. Robert Pattinson
, Florence Pugh
, Anya Taylor-Joy
oraz Rebecca Ferguson
.
Premiera "Diuny: Części trzeciej
" zaplanowana jest na 18 grudnia. Tego samego dnia do kin trafi także "Avengers: Doomsday
".
"Diuna: Część trzecia" - zwiastun