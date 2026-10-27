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Przeciw imperatorowi. Oto nowy zwiastun "Diuny: Części trzeciej"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Diuna%3A+Cz%C4%99%C5%9B%C4%87+trzecia%22+%E2%80%93+nowy+zwiastun.+Wracamy+na+Arrakis-169350
Przeciw imperatorowi. Oto nowy zwiastun &quot;Diuny: Części trzeciej&quot;
źródło: Materiały prasowe
Na półtora miesiąca przed kinową premierą Warner Bros. dzieli się kolejnym pełnym zwiastunem "Diuny: Części trzeciej" – finału kosmicznej sagi Denisa Villeneuve'a. Jak dużo przyprawy kryje się w nowym materiale możecie przekonać się w poniżej.

"Diuna: Część trzecia" – nowy zwiastun filmu





"Diuna: Część trzecia" – o filmie



Akcja filmu rozpocznie się 17 lat po wydarzeniach z widowiska "Diuna: część druga". Od tego czasu zdążyły zmienić się nie tylko dynamiki pomiędzy postaciami, ale i sam mikroklimat planety Arrakis. W wywiadzie dla portalu Variety reżyser zapewniał, że w finale swojej sagi zabierze widzów w nieodkryte dotąd przestrzenie planety, a także na zupełnie nowe, nieobecne dotychczas w filmowej serii.



"Diuna: Część trzecia" trafi na ekrany 18 grudnia tego roku. Do swoich ról powrócą m.in. Timothée Chalamet i Zendaya (jako Paul Atryda i Chani) oraz Jason Momoa (jako Duncan Idaho), Rebecca Ferguson (jako Lady Jessica) i Florence Pugh (jako księżniczka Irulana). W roli Alii, siostry Paula, zobaczymy Anyę Taylor-Joy.

To będzie zupełnie inny film niż dwa poprzednie. Jeśli pierwszy film był refleksją, historią chłopca odkrywającego nowy świat, a drugi był filmem wojennym, to ten jest thrillerem. Jest pełen akcji i napięcia, jest bardziej intensywny – powiedział dziennikarzom reżyser.

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