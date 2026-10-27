Przeciw imperatorowi. Oto nowy zwiastun "Diuny: Części trzeciej"

Na półtora miesiąca przed kinową premierą Warner Bros. dzieli się kolejnym pełnym zwiastunem "Diuny: Części trzeciej" – finału kosmicznej sagi Denisa Villeneuve'a. Jak dużo przyprawy kryje się w nowym materiale możecie przekonać się w poniżej.
"Diuna: Część trzecia" – nowy zwiastun filmu
"Diuna: Część trzecia" – o filmie
Akcja filmu rozpocznie się 17 lat po wydarzeniach z widowiska "Diuna: część druga
". Od tego czasu zdążyły zmienić się nie tylko dynamiki pomiędzy postaciami, ale i sam mikroklimat planety Arrakis. W wywiadzie dla portalu Variety reżyser zapewniał, że w finale swojej sagi zabierze widzów w nieodkryte dotąd przestrzenie planety, a także na zupełnie nowe, nieobecne dotychczas w filmowej serii.
"Diuna: Część trzecia
" trafi na ekrany 18 grudnia tego roku. Do swoich ról powrócą m.in. Timothée Chalamet
i Zendaya
(jako Paul Atryda
i Chani
) oraz Jason Momoa
(jako Duncan Idaho), Rebecca Ferguson
(jako Lady Jessica) i Florence Pugh (jako księżniczka Irulana). W roli Alii, siostry Paula
, zobaczymy Anyę Taylor-Joy
. To będzie zupełnie inny film niż dwa poprzednie. Jeśli pierwszy film był refleksją, historią chłopca odkrywającego nowy świat, a drugi był filmem wojennym, to ten jest thrillerem. Jest pełen akcji i napięcia, jest bardziej intensywny
– powiedział dziennikarzom reżyser.