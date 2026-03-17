Newsy Filmy Multimedia "Diuna: Część trzecia": Ile przyprawy ma pierwszy zwiastun widowiska?
Filmy / Multimedia

"Diuna: Część trzecia": Ile przyprawy ma pierwszy zwiastun widowiska?

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Diuna%3A+Cz%C4%99%C5%9B%C4%87+trzecia%22+%E2%80%93+zwiastun.+Timoth%C3%A9e+Chalamet+i+Zendaya+w+zwiastunie+ostatniej+cz%C4%99%C5%9Bci+kosmicznej+sagi-165668
&quot;Diuna: Część trzecia&quot;: Ile przyprawy ma pierwszy zwiastun widowiska?
Jeden z najbardziej oczekiwanych zwiastunów tego roku w końcu został udostępniony widowni. "Diuna: Część trzecia" trafi do światowych kin 18 grudnia, ale już dziś możecie zobaczyć pierwsze ujęcia z nadchodzącego finału kosmicznej sagi Denisa Villeneuve'a. Jesteście gotowi na powrót na Arrakis? 

"Diuna: Część trzecia" – zwiastun widowiska





"Diuna: Część trzecia" – co wiemy o filmie?



Przypomnijmy, że "Diuna: część trzecia" będzie kontynuować historię Paula Atrydy, syna zdradzonego przez galaktyczne imperium rodu, który jako owoc wielopokoleniowego eksperymentu eugenicznego zostaje Kwisatz Haderach, a swój potencjał realizuje za sprawą Przyprawy - niezwykłej substancji, którą znaleźć można wyłącznie na planecie Arrakis. 

Pierwotnie "Diuna: część trzecia" miała być ekranizacją "Mesjasza Diuny" Franka Herberta. Jednak twórcy nie podali dotąd oficjalnego opisu fabuły. Z kolei informacje castingowe sugerujące pojawienie się nastoletnich dzieci Paula Atrydy wskazują jednoznacznie, że film będzie raczej mieszanką "Mesjasza Diuny" oraz "Dzieci Diuny".



Akcja filmu rozpocznie się 17 lat po wydarzeniach z widowiska "Diuna: część druga". Od tego czasu zdążyły zmienić się nie tylko dynamiki pomiędzy postaciami, ale i sam mikroklimat planety Arrakis. W wywiadzie dla portalu Variety reżyser zapewniał, że w finale swojej sagi zabierze widzów w nieodkryte dotąd przestrzenie Arrakis, a także na zupełnie nowe planety, nieobecne dotychczas w filmowej serii.

To będzie zupełnie inny film niż dwa poprzednie. Jeśli pierwszy film był refleksją, historią chłopca odkrywającego nowy świat, a drugi był filmem wojennym, to ten jest thrillerem. Jest pełen akcji i napięcia, jest bardziej intensywny – powiedział dziennikarzom reżyser.

W finałowej części filmowej "Diuny" wystąpią Timothée Chalamet jako Paul Atryda, Zendaya jako Chani, Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda, Florence Pugh jako księżniczka Irulan, Isaach De Bankolé jako Farok, Jason Momoa jako Duncan Idaho, Javier Bardem jako Stilgar, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica oraz Robert Pattinson jako Scytale. Film w amerykańskich kinach pojawi się 18 grudnia, czyli tego samego dnia co "Avengers: Doomsday".


