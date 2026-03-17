"Diuna: Część trzecia": Ile przyprawy ma pierwszy zwiastun widowiska?

Jeden z najbardziej oczekiwanych zwiastunów tego roku w końcu został udostępniony widowni. "Diuna: Część trzecia
" trafi do światowych kin 18 grudnia, ale już dziś możecie zobaczyć pierwsze ujęcia z nadchodzącego finału kosmicznej sagi Denisa Villeneuve'a
. Jesteście gotowi na powrót na Arrakis?
"Diuna: Część trzecia" – zwiastun widowiska
"Diuna: Część trzecia" – co wiemy o filmie?
Przypomnijmy, że "Diuna: część trzecia"
będzie kontynuować historię Paula Atrydy
, syna zdradzonego przez galaktyczne imperium rodu, który jako owoc wielopokoleniowego eksperymentu eugenicznego zostaje Kwisatz Haderach, a swój potencjał realizuje za sprawą Przyprawy - niezwykłej substancji, którą znaleźć można wyłącznie na planecie Arrakis.
Pierwotnie "Diuna: część trzecia"
miała być ekranizacją "Mesjasza Diuny" Franka Herberta
. Jednak twórcy nie podali dotąd oficjalnego opisu fabuły. Z kolei informacje castingowe sugerujące pojawienie się nastoletnich dzieci Paula Atrydy
wskazują jednoznacznie, że film będzie raczej mieszanką "Mesjasza Diuny" oraz "Dzieci Diuny".
Akcja filmu rozpocznie się 17 lat po wydarzeniach z widowiska "Diuna: część druga
". Od tego czasu zdążyły zmienić się nie tylko dynamiki pomiędzy postaciami, ale i sam mikroklimat planety Arrakis. W wywiadzie dla portalu Variety reżyser zapewniał, że w finale swojej sagi zabierze widzów w nieodkryte dotąd przestrzenie Arrakis, a także na zupełnie nowe planety, nieobecne dotychczas w filmowej serii. To będzie zupełnie inny film niż dwa poprzednie. Jeśli pierwszy film był refleksją, historią chłopca odkrywającego nowy świat, a drugi był filmem wojennym, to ten jest thrillerem. Jest pełen akcji i napięcia, jest bardziej intensywny
– powiedział dziennikarzom reżyser.
W finałowej części filmowej "Diuny" wystąpią Timothée Chalamet
jako Paul Atryda
, Zendaya
jako Chani
, Anya Taylor-Joy
jako Alia Atryda, Florence Pugh
jako księżniczka Irulan, Isaach De Bankolé
jako Farok, Jason Momoa
jako Duncan Idaho
, Javier Bardem
jako Stilgar, Rebecca Ferguson
jako Lady Jessica oraz Robert Pattinson
jako Scytale. Film w amerykańskich kinach pojawi się 18 grudnia, czyli tego samego dnia co "Avengers: Doomsday
".