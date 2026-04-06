"Diuna: Część trzecia" - nowa zapowiedź filmu (WIDEO)

18 grudnia w kinach na całym świecie zadebiutuje widowisko "Diuna: Część trzecia". Z okazji rozpoczęcia sprzedaży biletów na seanse Imax wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała właśnie nowy teaser filmu.
"Diuna: część trzecia
" będzie kontynuować historię Paula Atrydy, syna zdradzonego przez galaktyczne imperium rodu, który jako owoc wielopokoleniowego eksperymentu eugenicznego zostaje Kwisatz Haderach, a swój potencjał realizuje za sprawą Przyprawy - niezwykłej substancji, którą znaleźć można wyłącznie na planecie Arrakis.
Reżyser Denis Villeneuve
podkreśla, że trzecia część będzie wyraźnie różnić się od poprzednich - ma mieć inne tempo, będzie intensywna i wypełniona akcją. Jednocześnie pozostanie historią miłosną w centrum wielkiego konfliktu. Film pokaże też zupełnie nowe obszary Arrakis oraz inne planety.
Za muzykę ponownie odpowiada Hans Zimmer
, który (podobnie jak Villeneuve
) podszedł do znanego już świata ze świeżym podejściem. Zdjęcia realizowano częściowo na taśmie 65 mm oraz w formacie IMAX, co ma przełożyć się na jeszcze bardziej widowiskowe doświadczenie kinowe.
Jak podkreśla sam reżyser, "Diuna: Część trzecia
" będzie jego najbardziej osobistym filmem - opowieścią o relacji dwojga ludzi przytłoczonych ciężarem władzy i oczekiwań otaczającego ich świata.
W finałowej części filmowej "Diuny" wystąpią Timothée Chalamet
jako Paul Atryda
, Zendaya
jako Chani
, Anya Taylor-Joy
jako Alia Atryda, Florence Pugh
jako księżniczka Irulan, Isaach De Bankolé
jako Farok, Jason Momoa
jako Duncan Idaho
, Javier Bardem
jako Stilgar, Rebecca Ferguson
jako Lady Jessica oraz Robert Pattinson
jako Scytale.