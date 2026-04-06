"Diuna: Część trzecia" - nowa zapowiedź filmu (WIDEO)
"Diuna: Część trzecia" - nowa zapowiedź filmu (WIDEO)

18 grudnia w kinach na całym świecie zadebiutuje widowisko "Diuna: Część trzecia". Z okazji rozpoczęcia sprzedaży biletów na seanse Imax wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała właśnie nowy teaser filmu.


"Diuna: część trzecia" będzie kontynuować historię Paula Atrydy, syna zdradzonego przez galaktyczne imperium rodu, który jako owoc wielopokoleniowego eksperymentu eugenicznego zostaje Kwisatz Haderach, a swój potencjał realizuje za sprawą Przyprawy - niezwykłej substancji, którą znaleźć można wyłącznie na planecie Arrakis. 

Reżyser Denis Villeneuve podkreśla, że trzecia część będzie wyraźnie różnić się od poprzednich - ma mieć inne tempo, będzie intensywna i wypełniona akcją. Jednocześnie pozostanie historią miłosną w centrum wielkiego konfliktu. Film pokaże też zupełnie nowe obszary Arrakis oraz inne planety.


Za muzykę ponownie odpowiada Hans Zimmer, który (podobnie jak Villeneuve) podszedł do znanego już świata ze świeżym podejściem. Zdjęcia realizowano częściowo na taśmie 65 mm oraz w formacie IMAX, co ma przełożyć się na jeszcze bardziej widowiskowe doświadczenie kinowe.

Jak podkreśla sam reżyser, "Diuna: Część trzecia" będzie jego najbardziej osobistym filmem - opowieścią o relacji dwojga ludzi przytłoczonych ciężarem władzy i oczekiwań otaczającego ich świata. 

W finałowej części filmowej "Diuny" wystąpią Timothée Chalamet jako Paul Atryda, Zendaya jako Chani, Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda, Florence Pugh jako księżniczka Irulan, Isaach De Bankolé jako Farok, Jason Momoa jako Duncan Idaho, Javier Bardem jako Stilgar, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica oraz Robert Pattinson jako Scytale. 

