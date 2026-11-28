Nadciąga "Dunesday" i Denis Villeneuve nie jest zadowolony. Reżyser widowiska "Diuna: Część trzecia" skomentował fakt, że jego film wchodzi do kin tego samego dnia co "Avengers: Doomsday". Villeneuve nie pali się do starcia z potężnym Marvelem.
Denis Villeneuve komentuje tzw. "Dunesday" Będę szczery. Pierwsza "Diuna" wyszła pod koniec pandemii. Zrobiliśmy dobry wynik w box-offisie w bardzo trudnych okolicznościach. Ale mieliśmy wiatr w twarz. Przy drugim filmie było tak samo. Planowaliśmy premierę na jesień, ale musieliśmy wypuścić film zimą ze względu na dwa hollywoodzkie strajki. Odnieśliśmy sukces, ale nie było to łatwe
, wspomina Villeneuve
w wywiadzie dla "Time". Za trzecim razem pomyślałem sobie, że wreszcie nie ma żadnej pandemii ani strajku, więc będziemy mieli normalną premierę. I wtedy Disney postawił przeciwko nam największą serię wszech czasów. Nie jestem głupi. Te filmy są gigantyczne
, powiedział twórca.
Byłem więc głęboko zawiedziony
, dodał reżyser. Ale już zaklepaliśmy tę datę w kinach IMAX. Nie mogliśmy się ruszyć. Zaakceptowałem więc mój los, modląc się do bogów kina. "Diuna" nie jest olbrzymem jak "Avengers", ale to seksowne małe zwierzątko, które ma trochę pary. Mam nadzieję, że przetrwamy. Ze względu na oba filmy może nas czekać weekend z jednym z najwyższych box-office'w w historii. Czy jestem konkurencją dla "Avengers"? Zdecydowanie nie. To T-Rex. Ale stoję dumnie, bo myślę, że nasz film dostarcza.
Oba filmy biją rekordy przedsprzedaży. "Diuna: Część trzecia
" zarobiła już 30 milionów dolarów na biletach do samych kin IMAX. "Doomsday
" z kolei przebił już 100 mln dolarów w przedsprzedaży. Szacuje się, że film może zarobić na otwarcie aż 270 milionów dolarów.
Oba filmy wchodzą do kin 16 grudnia. Idziecie na oba?
"Diuna: Część trzecia" – zwiastun
Akcja filmu "Diuna: Część trzecia" rozgrywa się prawie 20 lat po tym, jak Paul Atryda przejął władzę w Imperium. Teraz jako bezwzględny Imperator, musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji. Wracają dawni sojusznicy, pojawiają się nowe, potworne zagrożenia, a za każdym rogiem czai się zdrada. Paul, nawiedzany wizjami upadku Imperium i powrotu dawnej ukochanej, zostaje wciągnięty we wszechogarniający spisek z Chani w roli głównej. Kiedy wrogowie nadciągają, Paul musi zmierzyć się z prawdziwą ceną władzy i losu tych, których kocha najbardziej.