Denis Villeneuve zabrał głos w sprawie różnic między "Diuną: Częścią trzecią" a powieścią Franka Herberta "Mesjasz Diuny". Reżyser uprzedza fanów, że jego film odbiega od literackiego pierwowzoru. Ma jednak nadzieję, że autor książek zaakceptowałby jego wersję historii Paula i Chani.
"Diuna: Część trzecia" to nie "Mesjasz Diuny"
Kiedy adaptujesz, zabijasz. To nie książka. To mój film zainspirowany książką – z olbrzymim szacunkiem Getty Images © Frazer Harrison
, powiedział Denis Villeneuve
w wywiadzie dla "Time'a". Książka to kameralny dramat. Ludzie spotykają się w pokojach i rozmawiają. To skomplikowana, paranoiczna powieść. A przy okazji depresyjna książka, która niekoniecznie jest mile widziana przez czytelników "Diuny",
dodał reżyser. Pierwsza część jest czymś na kształt elegii dla bohatera. Herbert poczuł, że przestrzelił, bo chciał stworzyć ostrzeżenie przed mesjanistycznymi figurami. Poczuł, że musi skorygować trajektorię historii. Więc tak: zrobienie tego filmu było wielkim wyzwaniem. Otwierająca bitwa, która trwa 15 minut, w książce jest jednym zdaniem. To na tyle luźna adaptacja, że nazwanie filmu "Mesjaszem Diuny" byłoby niesprawiedliwe. Dlatego nazywa się "Diuna: Część trzecia"
, wyjaśnia Villeneuve
. Wszystko zaczęło się przy okazji "Części drugiej". Wyzwaniem było oddanie idei Herberta, którą jest przestroga, a nie pochwała. Pod koniec pierwszej książki Paul wygrywa bitwę, żeni się z księżniczką, wciąż ma Chani i zostaje imperatorem. Kiedy to czytasz, brzmi to jak pochwała bohatera. Miałem więc pomysł, żeby zrobić z Chani krytyczkę religijnej kolonizacji
, tłumaczy twórca. W trzecim filmie Chani wciąż jest krytyczna wobec decyzji, które podjął Paul. Wierzy, że Fremeni powinni wyzwolić się sami. Nie chce skrzywdzić Paula, ale chce zniszczyć jego reżim. Chętnie poszedłbym na kawę z Frankiem Herbertem i porozmawiał o tych pomysłach, bo myślę, że by mu się spodobały. W jego książce Chani służy do tego, by dawać Paulowi masaże stóp – to nie jest postać z dużym potencjałem
, podsumowuje Villeneuve
.
"Diuna: Cześć trzecia" – zwiastun
Akcja filmu "Diuna: Część trzecia" rozgrywa się prawie 20 lat po tym, jak Paul Atryda przejął władzę w Imperium. Teraz jako bezwzględny Imperator, musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji. Wracają dawni sojusznicy, pojawiają się nowe, potworne zagrożenia, a za każdym rogiem czai się zdrada. Paul, nawiedzany wizjami upadku Imperium i powrotu dawnej ukochanej, zostaje wciągnięty we wszechogarniający spisek z Chani w roli głównej. Kiedy wrogowie nadciągają, Paul musi zmierzyć się z prawdziwą ceną władzy i losu tych, których kocha najbardziej.