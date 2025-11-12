Newsy Seriale "Diuna: Proroctwo". Ruszają zdjęcia do drugiego sezonu
"Diuna: Proroctwo". Ruszają zdjęcia do drugiego sezonu

Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu "Diuna: Proroctwo". HBO ogłosiło właśnie rozpoczęcie zdjęć do drugiego sezonu.

Serial "Diuna: Proroctwo" funkcjonuje jako prequel widowisk Denisa Villeneuve'a. Skupia się na siostrach Harkonnen, które są założycielkami zakonu Bene Gesserit. To tajemnicza i potężna organizacja, która odgrywa kluczową rolę w wydarzeniach na Arrakis i w całym wszechświecie Diuny. Członkiniami tego ugrupowania są kobiety, które posiadają wyjątkowe zdolności fizyczne i psychiczne, umożliwiające im manipulację, zarówno na poziomie politycznym, jak i społecznym.


Zdjęcia do drugiego sezonu właśnie ruszyły. Ekipę i obsadę czeka dużo pracy, ponieważ nowy sezon będzie większy od poprzedniego. Zamiast sześciu odcinków w planie jest aż osiem. Szczegóły fabuły są jednak trzymane w tajemnicy. Nie wiemy więc, co się w nich znajdzie.

Ogłoszono również nowe osoby w obsadzie, choć na razie bez wdawania się w szczegóły ról, które im powierzono. Nowymi nabytkami są: znana z serialu "Gra o tron" Indira Varma, nominowany do Emmy za rolę w serialu "Dojrzewanie" Ashley Walters, zdobywca BAFTA za rolę w serialu "Nocny recepcjonista" Tom Hollander.

Zdjęcia realizowane są na Węgrzech, w Hiszpanii i Jordanii. Data premiery drugiego sezonu nie została na razie ogłoszona. Najprawdopodobniej zobaczymy go dopiero w 2027 roku.

