"Diuna: Część trzecia": Gwiazdy zdradzają szczegóły dotyczące filmu. Będzie przeskok czasowy

Wczoraj do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "Diuna: Część trzecia", czyli finału sagi Denisa Villeneuve'a, którą reżyser nakręcił na podstawie powieści Franka Herberta. Materiał został zaprezentowany podczas specjalnego pokazu w formacie IMAX, a twórcy i obsada zdradzili przy okazji sporo nowych szczegółów dotyczących fabuły i bohaterów.
Gwiazdy o trzeciej "Diunie"
Czego się dowiedzieliśmy? Akcja filmu rozgrywa się aż 17 lat po wydarzeniach z poprzedniej części.
W tym czasie Paul Atryda
(Timothée Chalamet
) mierzy się z konsekwencjami swojej władzy jako imperatora - próbuje przerwać cykl przemocy, choć dzięki zdolności widzenia przyszłości pozostaje praktycznie nie do pokonania. Jednocześnie pojawiają się siły, które chcą go obalić. Zwiastun sugeruje również, że relacja Paula i Chani (Zendaya) wciąż pozostaje kluczowa dla historii.
Bohaterowie, rozdzieleni pod koniec poprzedniej części, najwyraźniej znów się spotykają i możliwe, że planują wspólną przyszłość, nawet powiększenie rodziny. Twórcy jednak unikają jednoznacznych odpowiedzi - Zendaya
nie chciała zabierać głosu na ten temat. Ważną rolę odegra także księżniczka Irulan, w którą ponownie wciela się Florence Pugh.
Jej relacja z Chani
ma zostać znacznie bardziej rozwinięta niż wcześniej. Jak zapowiada Zendaya
, bohaterki spędzą ze sobą zdecydowanie więcej czasu na ekranie.
Powrót znanej postaci
Co z innymi postaciami? Robert Pattinson zagra Scytale’a - tajemniczego bohatera której lojalność pozostaje niejasna.
Aktor stwierdził, że świetnie się bawił grając tego bohatera (i że ma poczucie, że jego angaż ma związek z tym, że wraz z Zendayą
występuje w filmie "Drama
"). Z kolei Anya Taylor-Joy
wcieli się w Alię Atrydę, siostrę Paula
. Aktorka (która zaliczyła już cameo w drugiej części) opisuje swoją bohaterkę jako postać obdarzoną jednocześnie darem i przekleństwem - noszącą w sobie świadomość wielu pokoleń i kierującą się przede wszystkim bezgraniczną lojalnością wobec brata. Powróci również Duncan Idaho, grany przez Jasona Momoę.
Nie widzieliśmy go od pierwszej części, gdzie poświęcił się dla Paula
. Villeneuve
zapowiada, że jego powrót będzie miał ogromne znaczenie dla historii i samego Atrydy, który zmaga się z własną tożsamością.
Najbardziej osobisty film Villeneuve'a Reżyser podkreśla, że trzecia część będzie wyraźnie różnić się od poprzednich - ma mieć inne tempo, będzie intensywna i wypełniona akcją.
Jednocześnie pozostanie historią miłosną w centrum wielkiego konfliktu. Film pokaże też zupełnie nowe obszary Arrakis oraz inne planety.
Za muzykę ponownie odpowiada Hans Zimmer
, który (podobnie jak Villeneuve
) podszedł do znanego już świata ze świeżym podejściem. Zdjęcia realizowano częściowo na taśmie 65 mm oraz w formacie IMAX, co ma przełożyć się na jeszcze bardziej widowiskowe doświadczenie kinowe.
Jak podkreśla sam reżyser, "Diuna: Część trzecia
" będzie jego najbardziej osobistym filmem - opowieścią o relacji dwojga ludzi przytłoczonych ciężarem władzy i oczekiwań otaczającego ich świata.
"Diuna: Część trzecia" - zwiastun