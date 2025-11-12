Newsy Filmy "Diuna: część trzecia". Denis Villeneuve zakończył zdjęcia!
"Diuna: część trzecia". Denis Villeneuve zakończył zdjęcia!

Radujcie się, fani "Diuny" Denisa Villeneuve'a! Właśnie padł ostatni klaps na planie widowiska "Diuna: część trzecia". To też dobra wiadomość dla fanów Jamesa Bonda, bo kanadyjski reżyser czekając na efekty post-produkcji będzie miał czas, by na poważnie zacząć przygotowania (może nawet casting?) do nowego widowiska.

Pierwotnie "Diuna: część trzecia" miała być ekranizacją "Mesjasza Diuny" Franka Herberta. Jednak twórcy nie podali dotąd oficjalnego opisu fabuły. Z kolei informacje castingowe sugerujące pojawienie się nastoletnich dzieci Paula Atrydy wskazują jednoznacznie, że film będzie raczej mieszanką "Mesjasza Diuny" oraz "Dzieci Diuny".


Ogólnie możemy spodziewać się, że akcja filmu rozpocznie się 12 lat po wydarzeniach z widowiska "Diuna: część druga". To historia ostatnich lat rządów Muad'Diba. Teraz jest imperatorem, a jego dominium przeżarte jest fanatyzmem religijnym i dżihadem, który sam pomógł rozpętać. Widząc w nim despotę i zagrożenie dla ich własnych interesów, powstaje szeroka koalicja spiskowców. Narzędziem ich zemsty ma być klon Duncana Idaho

Do swoich ról powrócą Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy oraz Javier Bardem

Warner Bros. amerykańską datę premiery ustalił na 18 grudnia 2026 roku. Nie wszyscy wierzą, że zostanie utrzymana. Tego samego dnia ma bowiem wejść do kin "Avengers: Doomsday". Oba widowiska zapewne chciałyby mieć kina wielkopowierzchniowe (jak IMAX) wyłącznie dla siebie, więc której z nich musi zmienić datę.

