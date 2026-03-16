Newsy Filmy Multimedia Wow! Oto Timothée Chalamet jako Paul Atryda w trzeciej "Diunie"
Filmy / Multimedia

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Diuna%3A+cz%C4%99%C5%9B%C4%87+trzecia%22.+Timoth%C3%A9e+Chalamet+jako+Paul+Atryda+na+pierwszym+zdj%C4%99ciu-165654
W tym tygodniu swoją premierę powinien mieć zwiastun widowiska "Diuna: część trzecia". Być może przedsmakiem tego, co w nim zobaczymy, jest pierwsze zdjęcie Paula Atrydy. Postać gra Timothée Chalamet.

Zmieniony Paul Atryda. Co zapowiada pierwsze zdjęcie z "Diuny: część trzecia"?



"Diuna: część trzecia" będzie kontynuować historię Paula Atrydy, syna zdradzonego przez galaktyczne imperium rodu, który jako owoc wielopokoleniowego eksperymentu eugenicznego zostaje Kwisatz Haderach, a swój potencjał realizuje za sprawą Przyprawy - niezwykłej substancji, którą znaleźć można wyłącznie na planecie Arrakis.

Tak wygląda Paul Atryda w trzecim filmie z cyklu "Diuna":


Pierwotnie "Diuna: część trzecia" miała być ekranizacją "Mesjasza Diuny" Franka Herberta. Jednak twórcy nie podali dotąd oficjalnego opisu fabuły. Z kolei informacje castingowe sugerujące pojawienie się nastoletnich dzieci Paula Atrydy wskazują jednoznacznie, że film będzie raczej mieszanką "Mesjasza Diuny" oraz "Dzieci Diuny".

Ogólnie możemy spodziewać się, że akcja filmu rozpocznie się 12 lat po wydarzeniach z widowiska "Diuna: część druga". To historia ostatnich lat rządów Muad'Diba. Teraz jest imperatorem, a jego dominium przeżarte jest fanatyzmem religijnym i dżihadem, który sam pomógł rozpętać. Widząc w nim despotę i zagrożenie dla ich własnych interesów, powstaje szeroka koalicja spiskowców. Narzędziem ich zemsty ma być klon Duncana Idaho

W obsadzie oprócz Chalameta są: Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy oraz Javier Bardem.

Film w amerykańskich kinach pojawi się 18 grudnia, czyli tego samego dnia co "Avengers: Doomsday".

Zwiastun filmu "Diuna: część druga"




