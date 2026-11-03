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"Diuna: część trzecia". Wszystko jasne. Czas trwania ujawniony

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Diuna%3A+cz%C4%99%C5%9B%C4%87+trzecia%22.+Wszystko+jasne.+Czas+trwania+ujawniony-169481
&quot;Diuna: część trzecia&quot;. Wszystko jasne. Czas trwania ujawniony
Dobre jest życie cenzora. Na długo przed resztą widzów może oglądać najbardziej wyczekiwane filmy. Ale my też dzięki cenzorom możemy się nowych rzeczy dowiedzieć o najgorętszych premierach. Na przykład, ile trwają.

"Diuna: część trzecia" ustanawia rekord serii



Tak jest na przykład z filmem "Diuna: część trzecia". Irlandzcy cenzorzy z Irish Film Classification Office widzieli już film i, podając informację o klasyfikacji wiekowej, ogłosili również czas trwania widowiska. Wynosi on 150 minut.

Tym samym trójka ustanawia rekord serii. Jest najkrótszą częścią cyklu. Choć różnica nie jest duża. Pierwsza "Diuna" trwała bowiem 155 minut, z kolei "Diuna: część druga" – 166 minut.


"Diuna: część trzecia" jest też więc filmem krótszym od widowiska Marvela "Avengers: Doomsday", które wchodzi do kin tego samego dnia. Jednak i w tym przypadku różnica nie jest znacząca. Obecnie mówi się, że "Avengers: Doomsday" trwa 170 minut.

Akcja filmu rozpocznie się 17 lat po wydarzeniach z widowiska "Diuna: część druga". Od tego czasu zdążyły zmienić się nie tylko dynamiki pomiędzy postaciami, ale i sam mikroklimat planety Arrakis. W wywiadzie dla portalu Variety reżyser zapewniał, że w finale swojej sagi zabierze widzów w nieodkryte dotąd przestrzenie planety, a także w zupełnie nowe miejsca, nieobecne dotychczas w filmowej serii.

To będzie zupełnie inny film niż dwa poprzednie. Jeśli pierwszy film był refleksją, historią chłopca odkrywającego nowy świat, a drugi był filmem wojennym, to ten jest thrillerem. Jest pełen akcji i napięcia, jest bardziej intensywny – powiedział dziennikarzom reżyser Denis Villeneuve

Zwiastun filmu "Diuna: część trzecia"




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