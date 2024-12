"Diuna 2", "Kleks" i najpopularniejsze filmy na Filmwebie. Top 10 najchętniej odwiedzanych kart filmów w 2024 roku

Ranking 10 najczęściej odwiedzanych kart na Filmwebie

10 Oppenheimer 2023 3h Biograficzny Dramat Christopher Nolan USA Wielka Brytania Biograficzny Dramat Cillian Murphy Emily Blunt Oppenheimer w czasie II wojny światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej "Manhattan". Poza działalnością związaną z bronią atomową Oppenheimer miał ogromne osiągnięcia w innych dziedzinach fizyki, między innymi w badaniach czarnych dziur oraz promieniowania kosmicznego. Resztę życia po opracowaniu bomby atomowej poświęcił na działalność na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Był oskarżany przez amerykański rząd i służby o powiązania z ruchem komunistycznym oraz działalność szpiegowską. W latach 50. został pozbawiony dostępu do tajnych dokumentów. Dopiero prezydent Kennedy dokonał jego politycznej rehabilitacji.

9 Diuna Dune 2021 2h 35m Sci-Fi Denis Villeneuve Kanada USA Węgry Wielka Brytania Sci-Fi Timothée Chalamet Rebecca Ferguson Młody i błyskotliwy Paul Atreides naznaczony przez los nosi w sobie od urodzenia brzemię bohatera. Świat wie, że kiedyś ten utalentowany nastolatek dokona wielkich czynów, których jeszcze nie jest w stanie sam pojąć. Aby zapewnić przyszłość swojej rodzinie i ludowi musi udać się na najbardziej niebezpieczną planetę wszechczasów. Podczas jego wyprawy wybucha zażarty konflikt o wyjątkowe surowce znajdujące się tylko i wyłącznie na jej powierzchni. Ta tajemnicza substancja wyzwala w ludziach ich największy potencjał. Jednak wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach...

7 Anatomia upadku Anatomie d'une chute 2023 2h 30m Dramat Kryminał Thriller Justine Triet Francja Dramat Kryminał Thriller Sandra Hüller Swann Arlaud Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: "Czy to zrobiła?".

6 Gladiator II 2024 2h 28m Dramat historyczny Ridley Scott Kanada USA Wielka Brytania Maroko Dramat historyczny Paul Mescal Denzel Washington Lucjusz jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.

5 Strefa interesów The Zone of Interest 2023 1h 46m Dramat Wojenny Jonathan Glazer Polska USA Wielka Brytania Dramat Wojenny Christian Friedel Sandra Hüller Rudolf wraz z żoną Hedwig oraz czwórką dzieci i psem mieszkają w przestronnym, pedantycznie czystym domu z wypielęgnowanym ogrodem i szklarnią. Celebrują rodzinne obiady, marzą o wakacjach w ukochanych Włoszech. W weekendy lubią popływać kajakami lub pospacerować po lesie z przyjaciółmi. Jednak zza ścian ich domu często dobiegają niepokojące odgłosy, a czasem rozpaczliwe krzyki, ponieważ Rudolf Höss jest komendantem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

4 Akademia pana Kleksa 2023 2h 5m Fantasy Maciej Kawulski Polska Fantasy Antonina Litwiniak Tomasz Kot Uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę...

3 Substancja The Substance 2024 2h 20m Horror Coralie Fargeat Francja USA Wielka Brytania Horror Demi Moore Margaret Qualley Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie: młodszą, piękniejszą, perfekcyjną. Musisz pamiętać tylko o jednym, by dzielić czas między obie siebie, tę starą i nową. Tydzień dla jednej, tydzień dla drugiej. Idealna równowaga bez żadnych odstępstw. To proste, prawda? Jeśli nie spróbujesz naginać reguł, wszystko będzie dobrze.

2 Diuna: Część druga Dune: Part Two 2024 2h 46m Sci-Fi Denis Villeneuve Kanada USA Sci-Fi Timothée Chalamet Zendaya Makiaweliczny ród Harkonnenów przejął kontrolę nad pustynną planetą Arrakis. Jednak rzeź udało się przeżyć Paulowi Atrydzie, synowi zamordowanego władcy, oraz jego matce Jessice. Oboje znajdują schronienie u plemienia Fremenów, którego członkowie widzą w Paulu wyczekiwanego od lat mesjasza. Z ich pomocą młody bohater próbuje odzyskać władzę nad planetą.

1 Biedne istoty Poor Things 2023 2h 21m Sci-Fi Czarna komedia Yórgos Lánthimos Irlandia USA Węgry Wielka Brytania Sci-Fi Czarna komedia Emma Stone Mark Ruffalo Niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter, młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera. Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna. Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

Same tytuły, które znalazły się na liście, chyba nikogo nie zdziwią. Są wśród nich największe widowiska roku, jakczy, jak również oscarowi pretendenci, jakczyTo, co może Was zaskoczyć, to kolejność. A także brak większej reprezentacji polskich produkcji. Nie licząc koprodukcji jedynym polskim tytułem na liście jestCałą dziesiątkę znajdziecie poniżej.