"Diuna 3": Rebecca Ferguson powróci jako Lady Jessica. Villeneuve napisał dla niej kilka scen

Prace nad trzecią częścią "Diuny" trwają. Z wypowiedzi Rebecki Ferguson dowiedzieliśmy się, że Denis Villeneuve nie planuje niewolniczo trzymać się litery oryginału. Dzięki temu aktorka powróci do roli Lady Jessiki. 

Rebecca Ferguson o "Diunie: Części trzeciej"


Choć w "Mesjaszu Diuny" postać granej przez Rebeckę Ferguson Lady Jessiki jest jedynie wspomniana, pojawi się w przygotowywanej przez Denisa Villeneuve'a adaptacji. Aktorka przyznała, że nawet nie liczyła na to, że zagra w "Diunie: Części trzeciej".

GettyImages-2237967440.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris
Rebecca Ferguson na premierze "Domu pełnego dynamitu" podczas tegorocznego festiwalu w Nowym Jorku

Denis zadzwonił i zapytał: "Dlaczego odnoszę wrażenie, że myślisz, że nie będzie cię w filmie?". Odpowiedziałam: "Ponieważ nie ma mnie w książkach?". A on stwierdził wtedy, że ma dla mnie kilka scen – powiedziała. 

W rozmowie z IndieWire dodała, że nie ma dużej roli. Opowiedziała też o scenariuszu autorstwa Villeneuve'a

Scenariusz jest fenomenalny. Naprawdę trudno stworzyć film, kiedy książka jest tak bogata. Jest tyle do opowiedzenia. Denis bardzo się stara i chce zawrzeć pewne pewne powiązania i wątki, które znamy z książki.

"Diuna" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o dwóch częściach "Diuny":  




Ostatnie role Rebecki Ferguson. Zobacz zwiastun "Domu pełnego dynamitu"


Rebeckę Ferguson mogliśmy w ostatnich latach zobaczyć nie tylko w dwóch częściach "Diuny", ale też "Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One oraz zrealizowanym dla Apple TV+ serialu "Silos". Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowany przez Kathryn Bigelow thriller "Dom pełen dynamitu", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Przypominamy zwiastun:


Zobacz wszystkie artykuły

