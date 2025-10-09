"Diuna 3": Rebecca Ferguson powróci jako Lady Jessica. Villeneuve napisał dla niej kilka scen

Prace nad trzecią częścią "Diuny" trwają. Z wypowiedzi Rebecki Ferguson dowiedzieliśmy się, że Denis Villeneuve nie planuje niewolniczo trzymać się litery oryginału. Dzięki temu aktorka powróci do roli Lady Jessiki.
Rebecca Ferguson o "Diunie: Części trzeciej"
Choć w "Mesjaszu Diuny" postać granej przez Rebeckę Ferguson
Lady Jessiki jest jedynie wspomniana, pojawi się w przygotowywanej przez Denisa Villeneuve'a
adaptacji. Aktorka przyznała, że nawet nie liczyła na to, że zagra w "Diunie: Części trzeciej
".
Getty Images © Dimitrios Kambouris
Rebecca Ferguson na premierze "Domu pełnego dynamitu" podczas tegorocznego festiwalu w Nowym JorkuDenis zadzwonił i zapytał: "Dlaczego odnoszę wrażenie, że myślisz, że nie będzie cię w filmie?". Odpowiedziałam: "Ponieważ nie ma mnie w książkach?". A on stwierdził wtedy, że ma dla mnie kilka scen
– powiedziała.
W rozmowie z IndieWire dodała, że nie ma dużej roli. Opowiedziała też o scenariuszu autorstwa Villeneuve'a
: Scenariusz jest fenomenalny. Naprawdę trudno stworzyć film, kiedy książka jest tak bogata. Jest tyle do opowiedzenia. Denis bardzo się stara i chce zawrzeć pewne pewne powiązania i wątki, które znamy z książki.
"Diuna" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o dwóch częściach "Diuny":
Ostatnie role Rebecki Ferguson. Zobacz zwiastun "Domu pełnego dynamitu"Rebeckę Ferguson
mogliśmy w ostatnich latach zobaczyć nie tylko w dwóch częściach "Diuny", ale też "Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One
oraz zrealizowanym dla Apple TV+ serialu "Silos
". Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowany przez Kathryn Bigelow
thriller "Dom pełen dynamitu
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Przypominamy zwiastun: