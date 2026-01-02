"Diuna 3": o tym ma opowiedzieć pierwszy zwiastun filmu

Choć Marvel Studios robi absolutnie wszystko, by ich "Avengers: Doomsday" już teraz było uważane za najważniejszy blockbuster roku, konkurować z nimi będą twórcy trzeciej części "Diuny". Na tę chwilę oba widowiska mają trafić do kina tego samego dnia – żadna strona nie planuje odpuścić prestiżowej, przedświątecznej daty 18 grudnia. Marvel rozpoczął ofensywę zwiastunową już jakiś czas temu, ale zdaje się, że epicka kosmiczna saga powoli przygotowuje swoją odpowiedź. Do sieci trafił właśnie nieoficjalny opis pierwszego zwiastuna "Diuny: Części trzeciej".
Czego dowiemy się ze zwiastuna "Diuny 3"?
Przypomnijmy, że zdjęcia do "Diuny: Części trzeciej
" zostały zakończone ponad miesiąc temu i od tego czasu reżyser Denis Villeneuve
w pocie czoła rozpoczął wymagający okres postprodukcyjny. Oznacza to jednak, że dysponuje już materiałem niezbędnym do emisji zwiastuna tak potrzebnego, by zwrócić uwagę widzów na ich produkcję i już w pierwszym kwartale roku zawiązać realną konkurencję z "Avengers: Doomsday
".
Według dziennikarzy, opublikowany wkrótce zwiastun ponownie zacznie się od dźwięku głosu z offu. Tym razem to Paul Atryda (Timothée Chalamet
) będzie snuł narrację – opowie o swoim ojcu Leto (Oscar Isaac
), który od zawsze "nosił w sercu coś złego". Voiceover będzie ilustrowany retrospekcjami z życia bohaterów: obrazem Paula i jego matki, a także Alii Atrydy, siostry Paula, granej przez Anyę Taylor-Joy
.
W dalszej części materiału będziemy mogli zobaczyć też innych bohaterów: Duncana Idaho (Jason Momoa
) wędrującego z grupą przez wąwóz; Chani (Zendaya
) przechodzącą się czerwoną pustynią, a także tajemniczą postać z metalowymi płytkami w czaszce. Zwiastun zakończy skierowanie kamery na Paula Atrydę z bardzo krótko obciętymi włosami – pierwszy raz w historii serii. Data premiery zostanie z kolei opatrzona wymownym napisem: "Sprzeciw się swojemu przeznaczeniu".
Dziennikarze przewidują, że zwiastun zawierający wyżej opisane sceny trafi do kin w lutym lub marcu. Jego emisja będzie skorelowana z jedną z dwóch głośnych premier Warnera: walentynkowymi "Wichrowymi wzgórzami
" lub "Panną młodą!
" wchodzącą do kin miesiąc później.
"Diuna: Część druga" – oceniamy film