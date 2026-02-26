Newsy Filmy "Diuna 3" podbiera IMAX Avengersom. Szykuje się bitwa gigantów
"Diuna 3" podbiera IMAX Avengersom. Szykuje się bitwa gigantów

&quot;Diuna 3&quot; podbiera IMAX Avengersom. Szykuje się bitwa gigantów
Grudzień 2026 zapowiada się na pojedynek tytanów. Tego samego dnia – 18 grudnia – do kin wejdą "Avengers: Doomsday" i "Diuna: Część 3". Internet już ochrzcił to starcie mianem "Dunesday". Wygląda jednak na to, że ekipa z Arrakis zyskała na start sporą przewagę.

Według najnowszych doniesień to właśnie trzecia "Diuna" dostanie w USA wyłączność na seanse w IMAX w weekend otwarcia. "Avengers: Doomsday" pokaże się w tym formacie w wieku krajach, ale nie w USA. Na amerykańskim rynku największe ekrany należeć będą do Denisa Villeneuve’a i jego pustynnych pejzaży.

A ten fakt może mieć wpływ na ostateczne wyniku obu filmów. IMAX to dziś złoto dla blockbusterów – wyższe ceny biletów, większy prestiż i widzowie, którzy chcą "największego możliwego doświadczenia". Warner Bros. ewidentnie gra va banque, bo odebranie Marvelowi dostępu do IMAX-ów w USA to cios wymierzony prosto w weekend otwarcia.
Z drugiej strony – trudno sobie wyobrazić, by Disney poniósł sromotną klęskę. "Avengers: Doomsday" już teraz zapowiadane jest jako jeden z największych hitów dekady, a mówi się nawet o potencjalnych 2 miliardach dolarów na całym świecie. Dla porównania: IMAX, choć ważny, to tylko część tortu. "Oppenheimer" zarobił w tym formacie około 190 mln dolarów z blisko miliarda łącznych wpływów. To imponujące, ale nie decydujące.


Marvel ma jeszcze jedną kartę – może przesunąć premierę o tydzień lub dwa i uniknąć bezpośredniego starcia. Pytanie brzmi: czy będzie chciał? Jak pokazali "Barbie" i "Oppenheimer" – takie pojedynki budują legendę.

