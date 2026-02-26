"Diuna 3" podbiera IMAX Avengersom. Szykuje się bitwa gigantów

Grudzień 2026 zapowiada się na pojedynek tytanów. Tego samego dnia – 18 grudnia – do kin wejdą "Avengers: Doomsday" i "Diuna: Część 3". Internet już ochrzcił to starcie mianem "Dunesday". Wygląda jednak na to, że ekipa z Arrakis zyskała na start sporą przewagę.
Według najnowszych doniesień to właśnie trzecia "Diuna
" dostanie w USA wyłączność na seanse w IMAX w weekend otwarcia. "Avengers: Doomsday
" pokaże się w tym formacie w wieku krajach, ale nie w USA. Na amerykańskim rynku największe ekrany należeć będą do Denisa Villeneuve’a
i jego pustynnych pejzaży.
A ten fakt może mieć wpływ na ostateczne wyniku obu filmów. IMAX to dziś złoto dla blockbusterów – wyższe ceny biletów, większy prestiż i widzowie, którzy chcą "największego możliwego doświadczenia". Warner Bros. ewidentnie gra va banque, bo odebranie Marvelowi
dostępu do IMAX-ów w USA to cios wymierzony prosto w weekend otwarcia.
Z drugiej strony – trudno sobie wyobrazić, by Disney poniósł sromotną klęskę. "Avengers: Doomsday
" już teraz zapowiadane jest jako jeden z największych hitów dekady, a mówi się nawet o potencjalnych 2 miliardach dolarów na całym świecie. Dla porównania: IMAX, choć ważny, to tylko część tortu. "Oppenheimer
" zarobił w tym formacie około 190 mln dolarów z blisko miliarda łącznych wpływów. To imponujące, ale nie decydujące.
Marvel ma jeszcze jedną kartę – może przesunąć premierę o tydzień lub dwa i uniknąć bezpośredniego starcia. Pytanie brzmi: czy będzie chciał? Jak pokazali "Barbie
" i "Oppenheimer
" – takie pojedynki budują legendę.