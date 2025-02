"Diuna 4" powstaje! Jest pierwszy kandydat na reżysera

Z "Gwiezdnych wojen" i "Jurassic World" do Arrakis?

Oczywiście, zanim powstanie, najpierw Denis Villeneuve musi nakręcić część trzecią , która będzie ekranizacją drugiego tomu cyklu Franka Herberta Początkowo Villeneuve planował odpocząć od serii, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że to właśnie " Diuna 3 " będzie jego kolejnym filmem. Na razie mówi się o tym, że zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku. Ostatnio jednak portal Deadline donosił o tym, że podczas przyjęcia z okazji nagród BAFTA można było usłyszeć pogłoski o tym, że Villeneuve wejdzie na plan już w czerwcu.będzie zapewne ekranizacją trzeciego tomu cyklu Franka Herberta wydanego w Polsce pod tytułem. Richtman twierdzi, że kandydatem do roli na stanowisko reżysera jestTo filmowiec, który ma na swoim koncie mocno dzielące fanów widowisko ze świata Star Wars W tym roku do kin trafi zaś wyreżyserowany przez niegowidzimy dramatyczny wzrost popularności fanatycznego kultu Alii. Jednak wtedy pojawia się ślepy kaznodzieja. Jego przesłanie kompletnie zaprzecza temu, co głosi Alia. Ta w obawie przed utratą władzy, organizuje spisek na życie dzieci Paula. Nie jest on do końca udany. Leto znika wśród Fremenów, gdzie odkrywa przerażający sposób na uratowanie ludzkości...Po sukcesie filmów Villeneuve'a Warner Bros. rozpoczęło proces rozwijania całego uniwersum. Pierwszym tego efektem był serial, który miał premierę w tym roku.