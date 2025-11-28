Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Divia", "Kumotry" i "Dziecko z pyłu" - polskie dokumenty na WATCH DOCS!
"Divia", "Kumotry" i "Dziecko z pyłu" - polskie dokumenty na WATCH DOCS!

Za tydzień rusza 25. edycja MFF WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie. W programie znalazł się konkurs "Nowe Filmy Polskie" - a w nim sześć tytułów odważnych formalnie, różnorodnych tematycznie, a przede wszystkim głęboko zanurzonych w ludzkich historiach.

•    "Divia" Dmytra Hreshki – to pierwszy dokument w pełni poświęcony wpływowi wojny w Ukrainie na środowisko naturalne. Pozbawiony dialogów, złożony z monumentalnych, długich ujęć film pulsuje napięciem między harmonią natury a kakofonią wojny. 

•    "Kumotry" Emilii Śniegoskiej zabierają widzów do wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Nostalgiczny, pełen humoru portret przyjaźni kobiet, naznaczony przemijaniem i pięknem codzienności, staje się pieśnią na cześć solidarności.

•    "Dziecko z pyłu" Weroniki Mliczewskiej – opowieść o synu Wietnamki i amerykańskiego żołnierza, dorastającym jako dziecko pozbawione praw i miejsca w społeczeństwie. 

•    "Grudzień" (który podobnie jak "Kumotry" - będzie miał na WATCH DOCS swoją krajową premierę) to mocny społeczno-polityczny manifest. Jego twórca – Grzegorz Paprzycki porusza niezwykle trudne kwestie, uświadamiając nam, jak dalece próbujemy uciec od realnych dramatów współczesności, nawet tych dziejących się tuż obok nas – przy granicy polsko-białoruskiej. 

•    W "Na własnych zasadach" Tadeusza Chudego obserwujemy proces dojrzewania rodzeństwa z domu dziecka. Julka i Paweł próbują znaleźć własną drogę, lawirując między rodziną, której zabrakło, a dorosłością, która przychodzi zbyt szybko. 

•    Zestaw zamyka mroczne i hipnotyzujące "Silver" Natalii Koniarz, obsypany nagrodami portret legendarnej kopalni Cerro Rico — miejsca, które od wieków pożera ludzkie życie, budując potęgę królów, państw i współczesnych korporacji. Wspaniale opowiedziany doskonałymi zdjęciami, piękny i niepokojący film o miejscu, w którym czas zatrzymał się w przerażająco symbolicznym punkcie.

Grudniowa edycja WATCH DOCS będzie jubileuszową, 25. odsłoną festiwalu. Odbędzie się w dniach 5-14 grudnia 2025 r.

Festiwalowe filmy będziemy oglądać w trzech warszawskich kinach: Kinie Muranów, Kinotece oraz KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jak również online na platformie Stowarzyszenia Kin Studyjnych MOJEeKINO.PL. 

Specjalna jubileuszowa kolekcja zawierająca wybór najgłośniejszych tytułów ostatnich edycji będzie również dostępna w dniach 5-31 grudnia dla widzów z całej Polski na platformie PLAYER.

