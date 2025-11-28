"Divia", "Kumotry" i "Dziecko z pyłu" - polskie dokumenty na WATCH DOCS!

Za tydzień rusza 25. edycja MFF WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie. W programie znalazł się konkurs "Nowe Filmy Polskie" - a w nim sześć tytułów odważnych formalnie, różnorodnych tematycznie, a przede wszystkim głęboko zanurzonych w ludzkich historiach.
• "Divia" Dmytra Hreshki
– to pierwszy dokument w pełni poświęcony wpływowi wojny w Ukrainie na środowisko naturalne. Pozbawiony dialogów, złożony z monumentalnych, długich ujęć film pulsuje napięciem między harmonią natury a kakofonią wojny.
• "Kumotry" Emilii Śniegoskiej
zabierają widzów do wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Nostalgiczny, pełen humoru portret przyjaźni kobiet, naznaczony przemijaniem i pięknem codzienności, staje się pieśnią na cześć solidarności.
• "Dziecko z pyłu" Weroniki Mliczewskiej
– opowieść o synu Wietnamki i amerykańskiego żołnierza, dorastającym jako dziecko pozbawione praw i miejsca w społeczeństwie.
• "Grudzień"
(który podobnie jak "Kumotry
" - będzie miał na WATCH DOCS swoją krajową premierę) to mocny społeczno-polityczny manifest. Jego twórca – Grzegorz Paprzycki
porusza niezwykle trudne kwestie, uświadamiając nam, jak dalece próbujemy uciec od realnych dramatów współczesności, nawet tych dziejących się tuż obok nas – przy granicy polsko-białoruskiej.
• W "Na własnych zasadach" Tadeusza Chudego
obserwujemy proces dojrzewania rodzeństwa z domu dziecka. Julka i Paweł próbują znaleźć własną drogę, lawirując między rodziną, której zabrakło, a dorosłością, która przychodzi zbyt szybko.
• Zestaw zamyka mroczne i hipnotyzujące "Silver" Natalii Koniarz
, obsypany nagrodami portret legendarnej kopalni Cerro Rico — miejsca, które od wieków pożera ludzkie życie, budując potęgę królów, państw i współczesnych korporacji. Wspaniale opowiedziany doskonałymi zdjęciami, piękny i niepokojący film o miejscu, w którym czas zatrzymał się w przerażająco symbolicznym punkcie.
Grudniowa edycja WATCH DOCS będzie jubileuszową, 25. odsłoną festiwalu. Odbędzie się w dniach 5-14 grudnia 2025 r.
Festiwalowe filmy będziemy oglądać w trzech warszawskich kinach: Kinie Muranów, Kinotece oraz KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jak również online na platformie Stowarzyszenia Kin Studyjnych MOJEeKINO.PL.
Specjalna jubileuszowa kolekcja zawierająca wybór najgłośniejszych tytułów ostatnich edycji będzie również dostępna w dniach 5-31 grudnia dla widzów z całej Polski na platformie PLAYER.
