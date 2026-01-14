Twórcy "Divinity": Nie użyjemy AI

Larian niedawno zapowiedziało nową grę "Divinity". Po pierwszej fali entuzjazmu pojawiła się masa negatywnych komentarzy, a to za sprawą słów szefa studia o użyciu sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gry. Teraz każdy z przedstawicieli studia zajmuje się dementowaniem w mediach społecznościowych niedorzecznych rzeczy na temat AI i studia Larian.
AI nie będzie wykorzystywane w twórczym procesie tworzenia "Divinity"
Przypomnijmy, że wywołały słowa Swena Vincke'a, który powiedział, że w facie przygotowywania konceptu gry genAI może być wykorzystane na przykład do wyszukiwania inspiracji dla grafik koncepcyjnych czy też przygotowywania tekstów tymczasowych.
To nie spodobało się fanom. W sieci zawrzało i Vincke oraz inni przedstawiciele studia Larian musieli publicznie ogłosić, że w procesie przygotowywania konceptu nie będą korzystać z narzędzi AI.
Zwiastun gry "Divinity"
Nie wszyscy fani jednak wierzą w te zapewnienia. Dowodem jest wymiana między jednym z użytkowników X a Ricardo Ayastą, dyrektorem technicznym do spraw animacji w studiu Larian. Ayasta zareagował na wpis, w którym użytkownik przewidywał, że penisy jaszczurów w grze zapewne zrobi AI. Ayasta odpowiedział: Mogę zagwarantować, że wszystkie genitalia w grze zostaną ręcznie wykonane z miłością.
Wpis znajdziecie poniżej:
Czy to wystarczy, by temat użycia AI przez studio Larian wygasł? Czas pokaże.