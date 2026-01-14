Twórcy "Divinity": Nie użyjemy AI

AI nie będzie wykorzystywane w twórczym procesie tworzenia "Divinity"

I can guarantee that all the genitals in the game be manually crafted with love — Ricardo (@Kron3D) January 9, 2026



Przypomnijmy, że wywołały słowa Swena Vincke'a, który powiedział, że w facie przygotowywania konceptu gry genAI może być wykorzystane na przykład do wyszukiwania inspiracji dla grafik koncepcyjnych czy też przygotowywania tekstów tymczasowych.To nie spodobało się fanom. W sieci zawrzało i Vincke oraz inni przedstawiciele studia Larian musieli publicznie ogłosić, że w procesie przygotowywania konceptu nie będą korzystać z narzędzi AI.Nie wszyscy fani jednak wierzą w te zapewnienia. Dowodem jest wymiana między jednym z użytkowników X a Ricardo Ayastą, dyrektorem technicznym do spraw animacji w studiu Larian. Ayasta zareagował na wpis, w którym użytkownik przewidywał, że penisy jaszczurów w grze zapewne zrobi AI. Ayasta odpowiedział:Wpis znajdziecie poniżej:Czy to wystarczy, by temat użycia AI przez studio Larian wygasł? Czas pokaże.