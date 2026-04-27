Wymarzony crossover Quentina Tarantino! Django połączy siły z Zorro
Kilka lat temu informowaliśmy, że Quentin Tarantino planuje przenieść na ekran wspólne przygody Django i Zorro (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Wydawało się, że projekt umarł, ale właśnie dostaliśmy na jego temat aktualizację.

"Django/Zorro" w drodze do kin


Jak informuje Deadline, Sony Pictures pracuje nad przeniesieniem na ekran komiksu "Django/Zorro" – kontynuacji przygód bohatera filmu z 2012 roku, której współautorem jest Quentin Tarantino. Nad scenariuszem pracuje Brian Helgeland.


Składający się z siedmiu zeszytów "Django/Zorro" autorstwa Tarantino i Matta Wagnera został opublikowany w 2014 roku nakładem Dynamite Entertainment. Były niewolnik Django kontynuuje karierę łowcy nagród. Przemierzając drogi Południowego Zachodu, poznaje Diego de la Vegę – bohatera, w którego w "Masce Zorro" wcielił się Anthony Hopkins. Staje się on dla niego mentorem, a wkrótce ramię w ramię stają do walki o wolność miejscowej ludności.

Skąd znamy Briana Helgelanda?


Brian Helgeland (na zdjęciu poniżej) to amerykański scenarzysta i reżyser. W 1998 roku "Tajemnice Los Angeles" (reż. Curtis Hanson) przyniosły mu Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. Współpracował m.in. z Rennym Harlinem ("Koszmar z ulicy Wiązów 4: Władca snów"), Richardem Donnerem ("Zabójcy", "Teoria spisku"), Clintem Eastwoodem ("Krwawa profesja", "Rzeka tajemnic"), Tonym Scottem ("Człowiek w ogniu"), Paulem Greengrassem ("Krucjata Bourne'a", "Green Zone") czy Johnem Woo ("The Killer"). Jako reżyser zadebiutował thrillerem "Godzina zemsty" z Melem Gibsonem w roli głównej. W kolejnych latach zrealizował komedię fantasy "Obłędny rycerz" i horror "Zjadacz grzechów" z Heathem Ledgerem w rolach głównych, czy inspirowany prawdziwymi wydarzeniami kryminał "Legend" z podwójną rolą Toma Hardy'ego.

Zobacz zwiastun "Django"


"Django" z Jamiem Foxxem w tytułowej roli trafił na ekrany w 2012 roku. Film został nagrodzony dwoma Oscarami: za najlepszy scenariusz oryginalny (Quentin Tarantino) i najlepszą drugoplanową rolę męską (Christoph Waltz). Przypominamy zwiastun:


