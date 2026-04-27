Wymarzony crossover Quentina Tarantino! Django połączy siły z Zorro

Kilka lat temu informowaliśmy, że Quentin Tarantino planuje przenieść na ekran wspólne przygody Django i Zorro (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Wydawało się, że projekt umarł, ale właśnie dostaliśmy na jego temat aktualizację.
"Django/Zorro" w drodze do kin
Jak informuje Deadline, Sony Pictures pracuje nad przeniesieniem na ekran komiksu "Django/Zorro" – kontynuacji przygód bohatera filmu z 2012 roku, której współautorem jest Quentin Tarantino
. Nad scenariuszem pracuje Brian Helgeland
.
Składający się z siedmiu zeszytów "Django/Zorro" autorstwa Tarantino
i Matta Wagnera został opublikowany w 2014 roku nakładem Dynamite Entertainment. Były niewolnik Django
kontynuuje karierę łowcy nagród. Przemierzając drogi Południowego Zachodu, poznaje Diego de la Vegę – bohatera, w którego w "Masce Zorro
" wcielił się Anthony Hopkins
. Staje się on dla niego mentorem, a wkrótce ramię w ramię stają do walki o wolność miejscowej ludności.
Skąd znamy Briana Helgelanda?Brian Helgeland
(na zdjęciu poniżej) to amerykański scenarzysta i reżyser. W 1998 roku "Tajemnice Los Angeles
" (reż. Curtis Hanson
) przyniosły mu Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. Współpracował m.in. z Rennym Harlinem
("Koszmar z ulicy Wiązów 4: Władca snów
"), Richardem Donnerem ("Zabójcy
", "Teoria spisku
"), Clintem Eastwoodem
("Krwawa profesja
", "Rzeka tajemnic
"), Tonym Scottem
("Człowiek w ogniu
"), Paulem Greengrassem
("Krucjata Bourne'a
", "Green Zone
") czy Johnem Woo
("The Killer
"). Jako reżyser zadebiutował thrillerem "Godzina zemsty
" z Melem Gibsonem
w roli głównej. W kolejnych latach zrealizował komedię fantasy "Obłędny rycerz
" i horror "Zjadacz grzechów
" z Heathem Ledgerem
w rolach głównych, czy inspirowany prawdziwymi wydarzeniami kryminał "Legend
" z podwójną rolą Toma Hardy'ego
.
Getty Images © Leon Bennett
Zobacz zwiastun "Django"
"Django
" z Jamiem Foxxem
w tytułowej roli trafił na ekrany w 2012 roku. Film został nagrodzony dwoma Oscarami: za najlepszy scenariusz oryginalny (Quentin Tarantino
) i najlepszą drugoplanową rolę męską (Christoph Waltz
). Przypominamy zwiastun: