"Dobijasz mnie": nowy serial z Brooke Shields już dziś w BBC First

Brooke Shields, gwiazda "Błękitnej laguny", powraca w serialu kryminalnym. Wciela się w postać autorki popularnych powieści, która wraz z początkującą podcasterką rozpoczyna śledztwo w sprawie zabójstwa swojej przyjaciółki. Jak szybko się okazuje, nie będzie to jedyna zagadką, z jaką kobiety będą musiały się zmierzyć.
"Dobijasz mnie" to nowy serial kryminalny z Brooke Shields w roli głównej. Gwiazda "Błękitnej laguny" wciela się w nim postać Allie Chandler – autorkę powieści mieszkającej w uroczym miasteczku Founders’ Cove w Nowej Anglii. W obliczu spadającej sprzedaży swoich książek podczas targów książkowych Allie nawiązuje współpracę z początkującą podcasterką (w tej roli Amalia Williamson; "Sullivan's Crossing"). Wspólnie rozpoczynają śledztwo w sprawie zabójstwa przyjaciółki Allie. Na drodze staje im detektyw, z którym popadają w konflikt.
Niedługo później mieszkańców Founders’ Cove zaczyna ogarniać strach. W okolicy dochodzi do kilku zbrodni inspirowanych powieściami Allie. Pisarka dołącza do zespołu próbującego schwytać zabójcę. Czy uda im się schwytać przestępcę, zanim ten zaatakuje ponownie?