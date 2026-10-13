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"Dobijasz mnie": nowy serial z Brooke Shields już dziś w BBC First

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&quot;Dobijasz mnie&quot;: nowy serial z Brooke Shields już dziś w BBC First
Brooke Shields, gwiazda "Błękitnej laguny", powraca w serialu kryminalnym. Wciela się w postać autorki popularnych powieści, która wraz z początkującą podcasterką rozpoczyna śledztwo w sprawie zabójstwa swojej przyjaciółki. Jak szybko się okazuje, nie będzie to jedyna zagadką, z jaką kobiety będą musiały się zmierzyć. 

Premiera serialu "Dobijasz mnie" już dziś w BBC First.


"Dobijasz mnie" – o czym jest nowy serial z Brooke Shields?



"Dobijasz mnie" to nowy serial kryminalny z Brooke Shields w roli głównej. Gwiazda "Błękitnej laguny" wciela się w nim postać Allie Chandler – autorkę powieści mieszkającej w uroczym miasteczku Founders’ Cove w Nowej Anglii. W obliczu spadającej sprzedaży swoich książek podczas targów książkowych Allie nawiązuje współpracę z początkującą podcasterką (w tej roli Amalia Williamson; "Sullivan's Crossing"). Wspólnie rozpoczynają śledztwo w sprawie zabójstwa przyjaciółki Allie. Na drodze staje im detektyw, z którym popadają w konflikt. 

Niedługo później mieszkańców Founders’ Cove zaczyna ogarniać strach. W okolicy dochodzi do kilku zbrodni inspirowanych powieściami Allie. Pisarka dołącza do zespołu próbującego schwytać zabójcę. Czy uda im się schwytać przestępcę, zanim ten zaatakuje ponownie?

"Dobijasz mnie" – zwiastun

Premiera serialu "Dobijasz mnie" dziś o godz. 21:00 w BBC First. 

Powtórki będzie można oglądać w środy o godz. 22:00. Serial jest także dostępny w BBC Player.


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