Newsy "Dobry, zły i brzydki" 24 czerwca o godz. 20:00 w kinie Iluzjon
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"Dobry, zły i brzydki" 24 czerwca o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Dobry%2C+z%C5%82y+i+brzydki%22+24+czerwca+o+godz.+20%3A00+w+kinie+Iluzjon-166935
&quot;Dobry, zły i brzydki&quot; 24 czerwca o godz. 20:00 w kinie Iluzjon
Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". 24 czerwca o godz. 20:00 zobaczymy jeden z najlepszych westernów w historii kina oraz ulubiony film Quentina Tarantino - "Dobry, zły i brzydki" z Clintem Eastwoodem w jednej z głównych ról.  

Tradycyjnie przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ.   


Akcja "Dobrego, złego i brzydkiego" rozgrywa się w trakcie wojny secesyjnej. W chaosie ogarniętego konfliktem kraju wielu ludzi porzuca zasady i schodzi na drogę bezprawia. Wśród nich są trzej rewolwerowcy: tajemniczy Człowiek Bez Imienia „Blondie” (Clint Eastwood), bezwzględny Sentenza „Angel Eyes” (Lee Van Cleef) oraz sprytny bandyta Tuco (Eli Wallach). Za głowę Tuco wyznaczono wysoką nagrodę, dlatego mężczyzna nawiązuje współpracę z Blondiem – łowcą nagród próbującym zarobić jak najwięcej w trudnych czasach wojny. Ich układ opiera się jednak na kruchym zaufaniu, a nieprzewidywalna natura Tuco szybko zaczyna komplikować relacje między wspólnikami. W tym samym czasie bezlitosny „Angel Eyes” wpada na trop skradzionego złota Konfederacji. Gotów zrobić wszystko, by wejść w jego posiadanie, rozpoczyna brutalne poszukiwania, które nieuchronnie skrzyżują losy całej trójki.

Reżyser Sergio Leone stworzył epicką opowieść o chciwości, honorze i przetrwaniu, która do dziś zachwyca rozmachem i mistrzowską  inscenizacją. Przesycony czarnym humorem spaghetti western z legendarną muzyką Ennia Morricone wywarł ogromny wpływ na kolejne pokolenia twórców. Wspomniany Tarantino wielokrotnie czerpał z niego inspiracje przy tworzeniu własnych filmów, zwłaszcza w sposobie budowania napięcia, operowania przemocą i kreowania wyrazistych, moralnie ambiwalentnych bohaterów.   

"Wielkie kino na wielkim ekranie" to wspólne przedsięwzięcie Filmwebu, Kina Iluzjon oraz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Pokazy z cyklu odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie.  Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.   

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Dobry, zły i brzydki  (1966)

 Dobry, zły i brzydki

Za kilka dolarów więcej  (1965)

 Za kilka dolarów więcej

Za garść dolarów  (1964)

 Za garść dolarów

Leone's West  (2004)

 Leone's West

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