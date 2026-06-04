"Dobry, zły i brzydki" 24 czerwca o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". 24 czerwca o godz. 20:00 zobaczymy jeden z najlepszych westernów w historii kina oraz ulubiony film Quentina Tarantino - "Dobry, zły i brzydki" z Clintem Eastwoodem w jednej z głównych ról.
Tradycyjnie przed seansem odbędzie się prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ
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Akcja "Dobrego, złego i brzydkiego
" rozgrywa się w trakcie wojny secesyjnej. W chaosie ogarniętego konfliktem kraju wielu ludzi porzuca zasady i schodzi na drogę bezprawia. Wśród nich są trzej rewolwerowcy: tajemniczy Człowiek Bez Imienia „Blondie” (Clint Eastwood
), bezwzględny Sentenza „Angel Eyes” (Lee Van Cleef
) oraz sprytny bandyta Tuco (Eli Wallach
). Za głowę Tuco wyznaczono wysoką nagrodę, dlatego mężczyzna nawiązuje współpracę z Blondiem – łowcą nagród próbującym zarobić jak najwięcej w trudnych czasach wojny. Ich układ opiera się jednak na kruchym zaufaniu, a nieprzewidywalna natura Tuco szybko zaczyna komplikować relacje między wspólnikami. W tym samym czasie bezlitosny „Angel Eyes” wpada na trop skradzionego złota Konfederacji. Gotów zrobić wszystko, by wejść w jego posiadanie, rozpoczyna brutalne poszukiwania, które nieuchronnie skrzyżują losy całej trójki.
Reżyser Sergio Leone
stworzył epicką opowieść o chciwości, honorze i przetrwaniu, która do dziś zachwyca rozmachem i mistrzowską inscenizacją. Przesycony czarnym humorem spaghetti western z legendarną muzyką Ennia Morricone
wywarł ogromny wpływ na kolejne pokolenia twórców. Wspomniany Tarantino
wielokrotnie czerpał z niego inspiracje przy tworzeniu własnych filmów, zwłaszcza w sposobie budowania napięcia, operowania przemocą i kreowania wyrazistych, moralnie ambiwalentnych bohaterów.
"Wielkie kino na wielkim ekranie" to wspólne przedsięwzięcie Filmwebu, Kina Iluzjon oraz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Pokazy z cyklu odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.