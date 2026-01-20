"Dobry chłopiec": Stephen Graham ("Dojrzewanie") w nowym thrillerze Jana Komasy

Coraz bliżej premiera "Dobrego chłopca" – nowego thrillera Jana Komasy ze Stephenem Grahama, Andreą Riseborough i Ansonem Boonem w rolach głównych. Dystrybutorzy właśnie udostępnili pierwszy zwiastun.
Gwiazda "Dojrzewania" w nowym filmie Jana Komasy
"Dobry chłopiec
" zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto. Na ekrany polskich kin trafi 6 marca. Poniżej prezentujemy zwiastun:
W oficjalnym opisie czytamy: Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym – jak stamtąd uciec.
Getty Images © Stefania D'Alessandro
Jan Komasa podczas uroczystej premiery "Dobrego chłopca" na festiwalu w Rzymie
Najważniejsze filmy Jana Komasy
Jan Komasa zadebiutował głośną "Salą samobójców
". Film przyniósł mu m.in. Orła w kategorii odkrycie roku oraz wyróżnienia na festiwalu w Gdyni i Energa Camerimage. W kolejnych latach zrealizował takie projekty jak "Miasto 44
", "Boże Ciało
", które w 2020 roku reprezentowało Polskę w wyścigu po Oscara, czy "Sala samobójców. Hejter
". Jego anglojęzyczny debiut – thriller psychologiczny "Rocznica
" – zadebiutował na ubiegłorocznym Warszawskim Festiwalu Filmowym.