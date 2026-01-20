Newsy Filmy "Dobry chłopiec": Stephen Graham ("Dojrzewanie") w nowym thrillerze Jana Komasy
Filmy

"Dobry chłopiec": Stephen Graham ("Dojrzewanie") w nowym thrillerze Jana Komasy

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dobry+ch%C5%82opiec%22%3A+Stephen+Graham+%28%22Dojrzewanie%22%29+w+nowym+thrillerze+Jana+Komasy-164806
&quot;Dobry chłopiec&quot;: Stephen Graham (&quot;Dojrzewanie&quot;) w nowym thrillerze Jana Komasy
źródło: materialy promocyjne
Coraz bliżej premiera "Dobrego chłopca" – nowego thrillera Jana Komasy ze Stephenem GrahamaAndreą Riseborough i Ansonem Boonem w rolach głównych. Dystrybutorzy właśnie udostępnili pierwszy zwiastun. 

Gwiazda "Dojrzewania" w nowym filmie Jana Komasy


"Dobry chłopiec" zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto. Na ekrany polskich kin trafi 6 marca. Poniżej prezentujemy zwiastun: 



W oficjalnym opisie czytamy: 

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym – jak stamtąd uciec.

GettyImages-2242041226.jpg Getty Images © Stefania D'Alessandro
Jan Komasa podczas uroczystej premiery "Dobrego chłopca" na festiwalu w Rzymie 

Najważniejsze filmy Jana Komasy


Jan Komasa zadebiutował głośną "Salą samobójców". Film przyniósł mu m.in. Orła w kategorii odkrycie roku oraz wyróżnienia na festiwalu w Gdyni i Energa Camerimage. W kolejnych latach zrealizował takie projekty jak "Miasto 44", "Boże Ciało", które w 2020 roku reprezentowało Polskę w wyścigu po Oscara, czy "Sala samobójców. Hejter". Jego anglojęzyczny debiut – thriller psychologiczny "Rocznica" – zadebiutował na ubiegłorocznym Warszawskim Festiwalu Filmowym. 

Powiązane artykuły Dobry chłopiec

Zobacz wszystkie artykuły

Dobry chłopiec  (2025)

 Dobry chłopiec

Najnowsze Newsy

Seriale

Kultowy serial lat 90. powraca. Znamy reżysera

11 komentarzy

Netflix 2026: Zobacz wideo z zapowiedziami polskich premier

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Joanna Łapińska Dyrektorką Artystyczną Festiwalu w Gdyni

12 komentarzy
Filmy

"Róbcie krótsze filmy" – apelują właściciele kin

44 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Berlinale 2026: Channing Tatum, Amy Adams, Pamela Anderson w konkursie głównym

11 komentarzy
Gry

Rekordowy grudzień w historii Steam

4 komentarze
Filmy

Oscarowe Hity ponownie na wielkim ekranie Cinema City

2 komentarze