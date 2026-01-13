Nadchodzi "Doda". Zobacz plakat dokumentu Prime Video. Znamy datę premiery

Prime Video pracuje nad serialem dokumentalnym "Doda", który opowie o życiu i karierze Doroty Rabczewskiej. Właśnie poznaliśmy datę premiery. Udostępniono też oficjalny plakat.
"Doda": Co wiemy o dokumencie Prime Video?
Dokument, będący produkcją własną Prime Video, zadebiutuje już 20 lutego. W oficjalnym opisie możemy przeczytać: Serial "Doda" opowiada o ponad 20 latach drogi artystycznej Rabczewskiej – czasie pełnym spektakularnych sukcesów, medialnych burz i życia pod nieustanną obserwacją kamer. Prowokacja, medialne wojny i burzliwe relacje składają się na portret kobiety żyjącej na własnych zasadach. To historia o odporności, kruchości, samotności, presji oczekiwań i cenie, jaką płaci się za życie w świetle reflektorów.
Trzyodcinkowy serial jest również opowieścią o polskim show-biznesie widzianym od środka. Przez historię Dody
obserwujemy, jak działa system: szybkie wynoszenie na szczyt, publiczne lincze, zakazy pojawiania się w wybranych mediach i przesuwanie granic wolności artystycznej. Serial dokumentalny ukazuje portret branży, która karmi się skandalem, a prawdziwą cenę sukcesu przerzuca na jednostkę.
Dokument w reżyserii Elizy Kubarskiej
("Wanda Rutkiewicz. Ostatnia Wyprawa
"), dzięki szczerym rozmowom, dostępowi do prywatnych archiwów, niepublikowanym wcześniej materiałom oraz komentarzom kluczowych postaci polskiego show-businessu, stopniowo odsłania kolejne oblicza Dody
, jak i mroczne zakamarki branży rozrywkowej. W serialu pojawiają się osoby towarzyszące Rabczewskiej
na różnych etapach życia i kariery, m.in. Nina Terentiew
, Edward Miszczak
, Maja Sablewska
, Tomasz Lubert
, Justyna Steczkowska
i inni. Praca nad filmem o bohaterce, której życie od początku jest szeroko opisywane w mediach, to wyzwanie dla reżysera. Zastanawiałam się, czy uda mi się dotrzeć do Doroty, która kryje się za Dodą
– mówi Eliza Kubarska
. Naszą współpracę zaczęłyśmy od prostych spotkań bez kamery, w mieszkaniu Dody. To wtedy dowiedziałam się o istnieniu pamiętników oraz bogatych materiałów archiwalnych z dzieciństwa. Zrozumiałam też, że zdobycie zaufania osoby publicznej, często atakowanej medialnie, jest kluczowe i że na tym muszę się skupić. Ustaliłyśmy, że nie będziemy uciekać od trudnych tematów, bo tylko taki serial ma sens
– podkreśla reżyserka.
Zobacz teaser serialu "Doda"
"Doda
" to kolejna (po poświęconych polskim piłkarzom produkcjach "Lewandowski – Nieznany
", "Kuba
" i "Szczęsny
") wspólna produkcja Prime Video i Papaya Films. Przypominamy teaser: