"Dojrzewanie": drugi sezon już dojrzewa w głowach scenarzystów

Wczorajsze Złote Globy trafiające do najlepszych zeszłorocznych seriali okazały się najwyraźniej ostatecznym testem ich jakości. Odbierający statuetkę Seth Rogen zapowiedział ze sceny zbliżający się start zdjęć do drugiego sezonu "Studia" – ale nie tylko on. Nad drugim sezonem zastanawiają się bowiem również autorzy nagrodzonego "Dojrzewania". Stephen Graham, uznany za najlepszego aktora w serialu dramatycznym, w rozmowie z dziennikarzami zasugerował, że pomysł ten już rozwija się w głowach twórców.

Drugi sezon "Dojrzewania" – co wiemy?



Wyznanie Stephena Grahama od razu poniosło się echem w mediach na całym świecie. Nic dziwnego – "Dojrzewanie" powstawało przecież jako serial limitowany, a tragiczna historia rodziny Millerów zostaje w nim fabularnie domknięta. Stąd też niewielu fanów serialu liczyło, że produkcja faktycznie doczeka się kontynuacji – nawet pomimo zeszłorocznych doniesień portalu Deadline, że twórcy zastanawiają się nad możliwością stworzenia drugiego sezonu. 



Na wczorajszej gali Złotych Globów, fani pierwszy raz od tamtych doniesień mieli szansę usłyszeć coś o dalszych losach "Dojrzewania". Stephen Graham – główna gwiazda oraz twórca serialu – zapytany o drugi sezon w takich słowach odpowiedział dziennikarzom:

Nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo tkwi ona gdzieś w głębokich zakamarkach mojego umysłu i umysłu Jacka... ale wyciągniemy ją z naszych głów za trzy albo cztery lata, więc bądźcie czujni – zapewnił aktor.

Przed twórcami stoi bez wątpienia niełatwe zadanie – wymyślenie sezonu poszerzającego perspektywę i niepopadającego w odtwórcze rozwiązania względem pierwszej odsłony serialu. Bardziej prawdopodobnym jest, że kolejny sezon skupi się na zupełnie nowej historii, łączącej się z pierwszym sezonem tematem, a nie jego bohaterami. Biorąc pod uwagę komentarz z gali Złotych Globów, Stephen Graham oraz Jack Thorne dają sobie sporo czasu, by znaleźć na to najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

"Dojrzewanie" – zwiastun pierwszego sezonu


