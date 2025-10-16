PREMIERA: "Dom dobry" z pełnym zwiastunem. Smarzowski o życiu rodzinnym za zamkniętymi drzwiami

Już 7 listopada do kin w całej Polsce trafi nowy film Wojciecha Smarzowskiego "Dom dobry". A już dziś na Filmwebie możecie obejrzeć nowy zwiastun.
O czym opowiada "Dom dobry"?
Kiedy Gośka (Agata Turkot
) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt
), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.
W obsadzie prócz Agaty Turkot
i Tomasza Schuchardta
znaleźli się m.in. Agata Kulesza
, Maria Sobocińska
, Andrzej Konopka
, Julia Kijowska
, Michał Czernecki
, Anna Szymańczyk
oraz Arkadiusz Jakubik
.
Autorem zdjęć jest Paweł Tybora
. Za muzykę odpowiada etatowy kompozytor filmów Smarzowskiego, Mikołaj Trzaska
. Za produkcję filmu odpowiada Wojciech Gostomczyk
i jego firma Lucky Bob.
Nowy zwiastun filmu "Dom dobry"