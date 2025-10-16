Newsy Filmy PREMIERA: "Dom dobry" z pełnym zwiastunem. Smarzowski o życiu rodzinnym za zamkniętymi drzwiami
PREMIERA: "Dom dobry" z pełnym zwiastunem. Smarzowski o życiu rodzinnym za zamkniętymi drzwiami

źródło: materialy promocyjne
Już 7 listopada do kin w całej Polsce trafi nowy film Wojciecha Smarzowskiego "Dom dobry". A już dziś na Filmwebie możecie obejrzeć nowy zwiastun.

O czym opowiada "Dom dobry"?



Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.


W obsadzie prócz Agaty Turkot i Tomasza Schuchardta znaleźli się m.in. Agata Kulesza, Maria Sobocińska, Andrzej Konopka, Julia Kijowska, Michał Czernecki, Anna Szymańczyk oraz Arkadiusz Jakubik.

Autorem zdjęć jest Paweł Tybora. Za muzykę odpowiada etatowy kompozytor filmów Smarzowskiego, Mikołaj Trzaska. Za produkcję filmu odpowiada Wojciech Gostomczyk i jego firma Lucky Bob.   

Nowy zwiastun filmu "Dom dobry"




