Newsy Seriale Ten western będzie hitem Netfliksa. Platforma zapowiada 2. sezon "Domku na prerii"
VOD / Seriale

Ten western będzie hitem Netfliksa. Platforma zapowiada 2. sezon "Domku na prerii"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Domek+na+prerii%22%3A+Netflix+zapowiada+2.+sezon+jeszcze+przed+premier%C4%85+pierwszego-165452
Ten western będzie hitem Netfliksa. Platforma zapowiada 2. sezon &quot;Domku na prerii&quot;
źródło: Getty Images
autor: NBC
Nowa wersja "Domku na prerii" coraz bliżej. Streamingowy gigant najwyraźniej jest pewien sukcesu produkcji, bo właśnie podzielił się planami na jej przyszłość.

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

"Domek na prerii" Netfliksa z drugim sezonem


Jak podaje Deadline, Netflix zapowiedział drugi sezon "Domku na prerii". Pierwszy sezon nowej adaptacji opartych na wspomnieniach autorki powieści Laury Ingalls Wilder trafi na platformę 9 lipca tego roku. Projekt zapowiadany jest jako pełen nadziei dramat rodzinny i opowieść o przetrwaniu, która przedstawia zmagania i triumfy osób kształtujących amerykańskie pogranicze.

W obsadzie znaleźli się Warren Christie jako John Edwards, Crosby Fitzgerald jako Caroline Ingalls, Skywalker Hughes jako Mary Ingalls, Alice Halsey jako Laura Ingalls, Luke Bracey jako Charles Ingalls, Meegwun Fairbrother jako Mitchell, Wren Zhawenim Gotts jako Dobry Orzeł, Alyssa Wapanatǎhk jako Białe Słońce oraz Jocko Sims jako dr George Tann. Możecie ich zobaczyć na pamiątkowym zdjęciu poniżej: 



Obowiązki showrunnerki i producentki wykonawczej pełni Rebecca Sonnenshine. W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Pamiętniki wampirów", "The Boys" czy "Archiwum 81". Wśród producentów znalazł się też Trip Friendly, syn Eda Friendly'ego, czyli producenta oryginalnego serialu.

O serialu "Domek na prerii". Zobacz zwiastun


Oryginalny "Domek na prerii" zadebiutował na antenie NBC 11 września 1974 roku. Serial doczekał się dziewięciu sezonów, jego emisja zakończyła się 21 marca 1983 roku. Przypominamy zwiastun: 



Akcja serialu toczy się w drugiej połowie XIX wieku. Poznajemy w nim losy rodziny Ingallsów – Charlesa i Caroline oraz ich córek Mary, Laury i Carrie – którzy po opuszczeniu Kansan osiedlają się w miasteczku Walnut Grove w Minnesocie. 

Powiązane artykuły Domek na prerii

Zobacz wszystkie artykuły

Domek na prerii  (1974)

 Domek na prerii

Domek na prerii  (2026)

 Domek na prerii

Ostatnie pożegnanie  (1984)

 Ostatnie pożegnanie

Błogosław wszystkim dzieciom  (1984)

 Błogosław wszystkim dzieciom

Najnowsze Newsy

VOD Seriale Filmy

Więcej "Gry o tron"! Twórca "Andora" pisze scenariusz filmu

4 komentarze
Filmy

"Santo Subito": Oto ekranowy Jan Paweł II

32 komentarze
Filmy

"Zwierzogród 2" za moment w Disney+. Data premiery ujawniona

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Karnety na festiwal Nowe Horyzonty już w sprzedaży

1 komentarz
Gry

"Gran Turismo 8" nadciąga!

Filmy

"Przypadek" Kieślowskiego 18 marca o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

15 komentarzy
VOD Seriale

To koniec "Palm Royale"? Jest decyzja Apple TV