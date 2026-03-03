Ten western będzie hitem Netfliksa. Platforma zapowiada 2. sezon "Domku na prerii"

Nowa wersja "Domku na prerii" coraz bliżej. Streamingowy gigant najwyraźniej jest pewien sukcesu produkcji, bo właśnie podzielił się planami na jej przyszłość. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Domek na prerii" Netfliksa z drugim sezonem
Jak podaje Deadline, Netflix zapowiedział drugi sezon "Domku na prerii
". Pierwszy sezon nowej adaptacji opartych na wspomnieniach autorki powieści Laury Ingalls Wilder
trafi na platformę 9 lipca tego roku. Projekt zapowiadany jest jako pełen nadziei dramat rodzinny i opowieść o przetrwaniu, która przedstawia zmagania i triumfy osób kształtujących amerykańskie pogranicze.
W obsadzie znaleźli się Warren Christie
jako John Edwards, Crosby Fitzgerald
jako Caroline Ingalls, Skywalker Hughes
jako Mary Ingalls, Alice Halsey
jako Laura Ingalls, Luke Bracey
jako Charles Ingalls, Meegwun Fairbrother
jako Mitchell, Wren Zhawenim Gotts
jako Dobry Orzeł, Alyssa Wapanatǎhk
jako Białe Słońce oraz Jocko Sims
jako dr George Tann. Możecie ich zobaczyć na pamiątkowym zdjęciu poniżej:
Obowiązki showrunnerki i producentki wykonawczej pełni Rebecca Sonnenshine
. W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Pamiętniki wampirów
", "The Boys
" czy "Archiwum 81
". Wśród producentów znalazł się też Trip Friendly, syn Eda Friendly'ego
, czyli producenta oryginalnego serialu.
O serialu "Domek na prerii". Zobacz zwiastun
Oryginalny "Domek na prerii
" zadebiutował na antenie NBC 11 września 1974 roku. Serial doczekał się dziewięciu sezonów, jego emisja zakończyła się 21 marca 1983 roku. Przypominamy zwiastun:
Akcja serialu toczy się w drugiej połowie XIX wieku. Poznajemy w nim losy rodziny Ingallsów – Charlesa i Caroline oraz ich córek Mary, Laury i Carrie – którzy po opuszczeniu Kansan osiedlają się w miasteczku Walnut Grove w Minnesocie.