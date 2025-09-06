Eli Roth i Snoop Dogg zapraszają do nawiedzonego domu. Wchodzicie w to?

Eli Roth i Snoop Dogg współpracowali swego czasu na planie teledysku promującego piosenkę rapera pt. "La La La". Teraz przyszedł czas na większy projekt – horror o nawiedzonym domu. Getty Images © Taylor Hill
Eli Roth i Snoop Dogg zapraszają do nawiedzonego domu
O dziele noszącym tytuł "Don't Go in That House, Bitch!
" wiadomo w tej chwili tylko tyle, że Roth
zajmie krzesło reżysera, a Snoop Dogg
będzie jednym z producentów. Projekt zostanie przedstawiony na targach towarzyszących trwającemu właśnie festiwalowi w Toronto. W oświadczeniu twórcy "Nocy Dziękczynienia
" czytamy: Zdarzają się pomysły tak niedorzeczne, że nie dają ci spać. Zawsze chciałem zrobić najwspanialszy horror o nawiedzonym domu, ale zależało mi też, by było to coś innego niż to, co do tej pory widzieliśmy – coś kompletnie odjechanego. Kiedy podzieliłem się tym pomysłem ze Snoopem, od razu załapał, o co mi chodzi i stało się oczywiste, że zrobimy to razem. Snoop uwielbia horrory, a ja chcę, by była to najlepsza współpraca, która pozwoli nam zrealizować nasze najbardziej szalone pomysły. Tylko nie mówcie potem, że nie ostrzegałem.
Kim jest Eli Roth?Eli Roth
to reżyser, scenarzysta, producent i aktor. W jego dorobku znajdziemy przede wszystkim horrory ("Śmiertelna gorączka
", "Hostel
", "Hostel 2
", "Noc Dziękczynienia
") i thrillery ("Kto tam?
", "Życzenie śmierci
"). Zrealizował też emitowany przez AMC dokument "History of Horror
". Jako aktor najlepiej znany jest z roli w "Bękartach wojny
" Quentina Tarantino
, zagrał tez niewielką rolę w jego "Grindhouse: Death Proof
". Mogliśmy zobaczyć go też w "Piranii 3D
", thrillerze "Aftershock. Miasto chaosu
", horrorze "Klaun
", a ostatnio w kontrowersyjnym serialu "Idol
" i zrealizowanym dla Netfliksa thrillerze "Zawsze przychodzi noc
".
Z jakich filmów znamy Snoop Dogga?Snoop Dogg
wystąpił w takich filmach jak "Dzień próby
", "The Wash. Hiphopowa myjnia
", "Starsky i Hutch
", "Straszny film 5
", a w ostatnich latach "Nazywam się Dolemite
", "Plażowy haj
" czy "Dzienna zmiana
". Mogliśmy go zobaczyć też w serialu gangsterskim "Black Mafia Family
" oraz programie dla najmłodszych "Doggyland". Użyczał głosu m.in. bohaterom animacji "Rodzina Addamsów
" i "Rodzina Addamsów 2
" czy "Garfield
".
Zobacz zwiastun "Borderlands"
Aktualnie filmografię Rotha
zamyka "Borderlands
" – adaptacja popularnej gry wideo. Film nie cieszył się przychylnością widzów ani krytyków (został nominowany do Złotych Malin w sześciu kategoriach). Przypominamy zwiastun: