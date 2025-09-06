Newsy Filmy Eli Roth i Snoop Dogg zapraszają do nawiedzonego domu. Wchodzicie w to?
Filmy

Eli Roth i Snoop Dogg zapraszają do nawiedzonego domu. Wchodzicie w to?

The Hollywood Reporter / autor: /
Eli Roth i Snoop Dogg zapraszają do nawiedzonego domu. Wchodzicie w to?
źródło: Getty Images
autor: Rich Polk
Eli Roth i Snoop Dogg współpracowali swego czasu na planie teledysku promującego piosenkę rapera pt. "La La La". Teraz przyszedł czas na większy projekt – horror o nawiedzonym domu.

GettyImages-2211902031 (1).jpg Getty Images © Taylor Hill

Eli Roth i Snoop Dogg zapraszają do nawiedzonego domu


O dziele noszącym tytuł "Don't Go in That House, Bitch!" wiadomo w tej chwili tylko tyle, że Roth zajmie krzesło reżysera, a Snoop Dogg będzie jednym z producentów. Projekt zostanie przedstawiony na targach towarzyszących trwającemu właśnie festiwalowi w Toronto. W oświadczeniu twórcy "Nocy Dziękczynienia" czytamy:

Zdarzają się pomysły tak niedorzeczne, że nie dają ci spać. Zawsze chciałem zrobić najwspanialszy horror o nawiedzonym domu, ale zależało mi też, by było to coś innego niż to, co do tej pory widzieliśmy – coś kompletnie odjechanego. Kiedy podzieliłem się tym pomysłem ze Snoopem, od razu załapał, o co mi chodzi i stało się oczywiste, że zrobimy to razem. Snoop uwielbia horrory, a ja chcę, by była to najlepsza współpraca, która pozwoli nam zrealizować nasze najbardziej szalone pomysły. Tylko nie mówcie potem, że nie ostrzegałem.

Kim jest Eli Roth?


Eli Roth to reżyser, scenarzysta, producent i aktor. W jego dorobku znajdziemy przede wszystkim horrory ("Śmiertelna gorączka", "Hostel", "Hostel 2", "Noc Dziękczynienia") i thrillery ("Kto tam?", "Życzenie śmierci"). Zrealizował też emitowany przez AMC dokument "History of Horror". Jako aktor najlepiej znany jest z roli w "Bękartach wojny" Quentina Tarantino, zagrał tez niewielką rolę w jego "Grindhouse: Death Proof". Mogliśmy zobaczyć go też w "Piranii 3D", thrillerze "Aftershock. Miasto chaosu", horrorze "Klaun", a ostatnio w kontrowersyjnym serialu "Idol" i zrealizowanym dla Netfliksa thrillerze "Zawsze przychodzi noc".

Z jakich filmów znamy Snoop Dogga?


Snoop Dogg wystąpił w takich filmach jak "Dzień próby", "The Wash. Hiphopowa myjnia", "Starsky i Hutch", "Straszny film 5", a w ostatnich latach "Nazywam się Dolemite", "Plażowy haj" czy "Dzienna zmiana". Mogliśmy go zobaczyć też w serialu gangsterskim "Black Mafia Family" oraz programie dla najmłodszych "Doggyland". Użyczał głosu m.in. bohaterom animacji "Rodzina Addamsów" i "Rodzina Addamsów 2" czy "Garfield".

Zobacz zwiastun "Borderlands"


Aktualnie filmografię Rotha zamyka "Borderlands" – adaptacja popularnej gry wideo. Film nie cieszył się przychylnością widzów ani krytyków (został nominowany do Złotych Malin w sześciu kategoriach). Przypominamy zwiastun:


