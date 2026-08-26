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Donnie Darko powróci? Reżyser pracuje nad kontynuacją

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Donnie+Darko%22%3A+Richard+Kelly+pracuje+nad+kontynuacj%C4%85.+Co+wiemy+o+%22The+Philosophy+of+Time+Travel%22-168238
Donnie Darko powróci? Reżyser pracuje nad kontynuacją
źródło: East News
Richard Kelly pozostaje w uniwersum "Donniego Darko". Na księgarskie półki zmierza właśnie powieść będąca kontynuacją historii przedstawionej w filmie z 2001 roku. W planach są też filmy.

Kontynuacja "Donniego Darko" w drodze


Książkowa kontynuacja "Donniego Darko" nosi tytuł "The Philosophy of Time Travel" i liczy ok. 800 stron. Akcja toczy się w 1988 roku, bezpośrednio po wydarzeniach przedstawionych w filmie. Premiera została zaplanowana na 26 października tego roku, czyli 25. rocznicę amerykańskiej premiery filmu. 


Historię poznajemy z perspektywy Rose Darko, matki Donniego. Wraz z mężem Eddiem, starszym analitykiem CIA, zostaje wciągnięta w zakrojone na szeroką skalę śledztwo sięgającego od pustyni Mojave po Gabinet Owalny. Zespoły obserwacyjne FBI, urzędnicy FAA, profesorowie USC oraz tajemnicze grono tropicieli i finansistów zmierzają ku temu samemu nieprawdopodobnemu odkryciu: dziwnemu "niebiańskiemu płynowi", zestawowi niewyjaśnionych artefaktów i zakazanej książce – "Filozofii podróży w czasie" autorstwa Roberty Sparrow.

Kelly pracował nad książką przez ostatnie 10 lat. Autor / reżyser ma już w planach jej animowaną adaptację wykonaną w technice motion capture, a także aktorską kontynuację, której akcja będzie się toczyć 28 lat później.

Zobacz zwiastun "Donniego Darko"


"Donnie Darko" trafił na ekrany w 2001 roku. W tytułowego bohatera wcielił się Jake Gyllenhaal. Przypominamy zwiastun: 



Kim jest Donnie Darko? W szkole – nastoletnim outsiderem. W domu – chłopakiem zmagającym się z problemami psychicznymi. W snach – wybrańcem odwiedzanym przez wielkiego, mrocznego królika o imieniu Frank. Ten ostatni twierdzi, że świat skończy się już niedługo. A kiedy sny zaczynają wkraczać do rzeczywistości, Donnie staje przed pytaniami większymi niż życie: o czas, przeznaczenie i naturę całego świata.

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