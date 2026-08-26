Donnie Darko powróci? Reżyser pracuje nad kontynuacją

Richard Kelly pozostaje w uniwersum "Donniego Darko". Na księgarskie półki zmierza właśnie powieść będąca kontynuacją historii przedstawionej w filmie z 2001 roku. W planach są też filmy.
Kontynuacja "Donniego Darko" w drodze
Książkowa kontynuacja "Donniego Darko
" nosi tytuł "The Philosophy of Time Travel" i liczy ok. 800 stron. Akcja toczy się w 1988 roku, bezpośrednio po wydarzeniach przedstawionych w filmie. Premiera została zaplanowana na 26 października tego roku, czyli 25. rocznicę amerykańskiej premiery filmu.
Historię poznajemy z perspektywy Rose Darko, matki Donniego
. Wraz z mężem Eddiem, starszym analitykiem CIA, zostaje wciągnięta w zakrojone na szeroką skalę śledztwo sięgającego od pustyni Mojave po Gabinet Owalny. Zespoły obserwacyjne FBI, urzędnicy FAA, profesorowie USC oraz tajemnicze grono tropicieli i finansistów zmierzają ku temu samemu nieprawdopodobnemu odkryciu: dziwnemu "niebiańskiemu płynowi", zestawowi niewyjaśnionych artefaktów i zakazanej książce – "Filozofii podróży w czasie" autorstwa Roberty Sparrow. Kelly
pracował nad książką przez ostatnie 10 lat. Autor / reżyser ma już w planach jej animowaną adaptację wykonaną w technice motion capture, a także aktorską kontynuację, której akcja będzie się toczyć 28 lat później.
Zobacz zwiastun "Donniego Darko"
"Donnie Darko
" trafił na ekrany w 2001 roku. W tytułowego bohatera wcielił się Jake Gyllenhaal
. Przypominamy zwiastun:
Kim jest Donnie Darko
? W szkole – nastoletnim outsiderem. W domu – chłopakiem zmagającym się z problemami psychicznymi. W snach – wybrańcem odwiedzanym przez wielkiego, mrocznego królika o imieniu Frank. Ten ostatni twierdzi, że świat skończy się już niedługo. A kiedy sny zaczynają wkraczać do rzeczywistości, Donnie staje przed pytaniami większymi niż życie: o czas, przeznaczenie i naturę całego świata.