Nowe "Dorwać Smarta" ma już swojego głównego bohatera?

Dobre dwa lata od ostatniej informacji na temat remake'u "Dorwać Smarta" dziennikarze Deadline przychodzą z nowymi wieściami w sprawie rozwoju tego projektu. Nowa wersja kultowej komedii kryminalnej nie tylko dalej powstaje, ale i znalazła już potencjalnego odtwórcę tytułowej roli. Kto wcieli się w tego bohatera?
"Dorwać Smarta" – kto zagra tytułową rolę?
Wierząc doniesieniom dziennikarzy, w postać agenta Maxwella Smarta może wcielić się John Mulaney
– amerykański komik, scenarzysta oraz aktor. Publika z USA kojarzy go z występów w SNL, jak i regularnych tras stand-upowych. Jego głos mogliście usłyszeć w serialu animowanym "Big Mouth
" i serii filmów "Spider-Man: multiwersum
". W przyszłym roku Mulaney
wystąpi też w nadchodzącej produkcji Davida O. Russella
pod tytułem "Madden
", gdzie zagra u boku Nicolasa Cage'a
i Christiana Bale'a
.
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John Mulaney
Nową wersję "Get Smart
" ma przygotować Seth Grahame-Smith
– autor scenariuszy filmów "Iluzja 3
" czy "Mroczne cienie
". Deadline informuje, że projekt znajduje się na razie na wczesnej fazie rozwoju, a tekst wciąż jest pisany przez autora. Mulaney
przejmie rolę Maxwella Smarta z rąk komediowych wyjadaczy. W oryginalnym serialu z lat 60. w Agenta 86 wcielał się Don Adams
, czyli popularny "Inspektor Gadżet
". Adams
odegrał go także w filmowej kontynuacji po latach pod tytułem "Get Smart, Again!
" z końcówki lat 80. W popularnym filmowym remake'u serialu w reżyserii Petera Segala
tożsamość Maxwella Smarta przejął od niego z kolei laureat Złotego Globu Steve Carell
.
Przypomnijmy, że w założeniu serial "Get Smart
" był parodią całego gatunku filmów szpiegowskich, który trafił na żyzny grunt po sukcesach filmów o przygodach Jamesa Bonda
. Serial został opracowany przez Mela Brooksa
i Bucka Henry'ego
, dla obu stając się niezwykle ważnym krokiem na początku imponującej scenopisarskiej drogi. Na przestrzeni 5 lat emisji twórcom udało się pokazać aż 138 odcinków swojego komediowego talentu.
"Dorwać Smarta" – zwiastun filmu z 2008 roku