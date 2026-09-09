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Nowe "Dorwać Smarta" ma już swojego głównego bohatera?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dorwa%C4%87+Smarta%22+%E2%80%93+remake.+Odtw%C3%B3rca+g%C5%82%C3%B3wnej+roli+wybrany-168505
Nowe &quot;Dorwać Smarta&quot; ma już swojego głównego bohatera?
źródło: materialy promocyjne
Dobre dwa lata od ostatniej informacji na temat remake'u "Dorwać Smarta" dziennikarze Deadline przychodzą z nowymi wieściami w sprawie rozwoju tego projektu. Nowa wersja kultowej komedii kryminalnej nie tylko dalej powstaje, ale i znalazła już potencjalnego odtwórcę tytułowej roli. Kto wcieli się w tego bohatera? 

"Dorwać Smarta" – kto zagra tytułową rolę?



Wierząc doniesieniom dziennikarzy, w postać agenta Maxwella Smarta może wcielić się John Mulaney – amerykański komik, scenarzysta oraz aktor. Publika z USA kojarzy go z występów w SNL, jak i regularnych tras stand-upowych. Jego głos mogliście usłyszeć w serialu animowanym "Big Mouth" i serii filmów "Spider-Man: multiwersum". W przyszłym roku Mulaney wystąpi też w nadchodzącej produkcji Davida O. Russella pod tytułem "Madden", gdzie zagra u boku Nicolasa Cage'a i Christiana Bale'a.

GettyImages-2202933267.jpg Getty Images © Phillip Faraone/VF25
John Mulaney


Nową wersję "Get Smart" ma przygotować Seth Grahame-Smith – autor scenariuszy filmów "Iluzja 3" czy "Mroczne cienie". Deadline informuje, że projekt znajduje się na razie na wczesnej fazie rozwoju, a tekst wciąż jest pisany przez autora.

Mulaney przejmie rolę Maxwella Smarta z rąk komediowych wyjadaczy. W oryginalnym serialu z lat 60. w Agenta 86 wcielał się Don Adams, czyli popularny "Inspektor Gadżet". Adams odegrał go także w filmowej kontynuacji po latach pod tytułem "Get Smart, Again!" z końcówki lat 80. W popularnym filmowym remake'u serialu w reżyserii Petera Segala tożsamość Maxwella Smarta przejął od niego z kolei laureat Złotego Globu Steve Carell

Przypomnijmy, że w założeniu serial "Get Smart" był parodią całego gatunku filmów szpiegowskich, który trafił na żyzny grunt po sukcesach filmów o przygodach Jamesa Bonda. Serial został opracowany przez Mela Brooksa i Bucka Henry'ego, dla obu stając się niezwykle ważnym krokiem na początku imponującej scenopisarskiej drogi. Na przestrzeni 5 lat emisji twórcom udało się pokazać aż 138 odcinków swojego komediowego talentu.

"Dorwać Smarta" – zwiastun filmu z 2008 roku


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Get Smart, Again!  (1989)

 Get Smart, Again!

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