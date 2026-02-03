Tak wygląda "Drama". Oto pierwszy zwiastun komediodramatu z Zendayą i Pattinsonem

Po ujawnionym pod koniec zeszłego roku teaserze nadszedł czas na oficjalny zwiastun filmu "Drama". W nadchodzącym komediodramacie od studia A24 parę głównych bohaterów zagrają Robert Pattinson oraz Zendaya.
Zwiastun filmu "Drama"
"Drama
" to trzeci film Kristoffera Borgliego
– twórcy "Dream Scenario
" i "Chorej na siebie
". Premiera zaplanowana jest na początek kwietnia tego roku. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun produkcji poniżej:
W "Dramie
" Robert Pattinson
i Zendaya
wcielają się w szczęśliwą parę, która przygotowuje się do ślubu. Niestety krótko przed ceremonią na jaw wychodzą fakty, które stawiają ich wspólną przyszłość pod znakiem zapytania. W pozostałych rolach m.in. Alana Haim
, Mamoudou Athie
i Hailey Gates
. Wśród producentów znalazł się Ari Aster
.
"Drama
" trafi na ekrany kin w wielkanocny weekend - 3 kwietnia 2026 roku. Dla Norwega Kristoffera Borgliego
będzie to najbardziej prestiżowy z dotychczasowych projektów filmowych i drugi – po "Dream Scenario
" – kręcony w Stanach Zjednoczonych we współpracy z wytwórnią A24.