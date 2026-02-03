Newsy Filmy Multimedia Tak wygląda "Drama". Oto pierwszy zwiastun komediodramatu z Zendayą i Pattinsonem
Tak wygląda "Drama". Oto pierwszy zwiastun komediodramatu z Zendayą i Pattinsonem

Po ujawnionym pod koniec zeszłego roku teaserze nadszedł czas na oficjalny zwiastun filmu "Drama". W nadchodzącym komediodramacie od studia A24 parę głównych bohaterów zagrają Robert Pattinson oraz Zendaya.



Zwiastun filmu "Drama"



"Drama" to trzeci film Kristoffera Borgliego – twórcy "Dream Scenario" i "Chorej na siebie". Premiera zaplanowana jest na początek kwietnia tego roku. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun produkcji poniżej:



W "Dramie" Robert Pattinson i Zendaya wcielają się w szczęśliwą parę, która przygotowuje się do ślubu. Niestety krótko przed ceremonią na jaw wychodzą fakty, które stawiają ich wspólną przyszłość pod znakiem zapytania. W pozostałych rolach m.in. Alana Haim, Mamoudou Athie i Hailey Gates. Wśród producentów znalazł się Ari Aster.   

"Drama" trafi na ekrany kin w wielkanocny weekend - 3 kwietnia 2026 roku. Dla Norwega Kristoffera Borgliego będzie to najbardziej prestiżowy z dotychczasowych projektów filmowych i drugi – po "Dream Scenario" – kręcony w Stanach Zjednoczonych we współpracy z wytwórnią A24.

