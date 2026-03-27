Drama wokół filmu "Drama". Reżyser napisał esej o romansie z nastolatką

Jeśli będzie trzeba, internet wyciągnie wszystko – nawet przedruki artykułu sprzed kilkunastu lat. To właśnie one wywołały ostatnio szeroką dyskusję wokół reżysera filmu "Drama", Kristoffera Borgliego. Po sieci zaczął krążyć esej, który twórca napisał w 2012 roku. Opisuje w nim dylematy swojej relacji z o dziesięć lat młodszą nastolatką.
Kristoffer Borgli i Robert Pattinson na premierze filmu "Drama"
Esej Kristoffera Borgliego budzi kontrowersje Gdy ja miałem 16 lat, grałem na PlayStation, piłem przemycony alkohol na domówkach i kręciłem krwawe filmy na podwórku. Ona w tym wieku grała na pianinie, piła cavę na wernisażach i pisała teksty publikowane przez wydawnictwa [...] Pod wieloma względami byliśmy zaskakująco równi sobie. Nigdy nie śmiała się z moich odniesień do "Kronik Seinfelda" — co naturalne, bo nie widziała ani jednego odcinka — ale w zamian polecała mi książki, takie jak "Autoportret" Édouarda Levé
– czytamy w eseju Borgliego
. Na jego łamach 27-letni wówczas autor opisuje swoją prywatną relację z o dekadę młodszą nastolatką, a także szereg dylematów moralnych, które ta sytuacja wywołała: Z początku postanowiłem postrzegać ją właśnie w taki sposób, definiować ją przez jej wiek, i zdecydowałem, że więcej się z nią nie zobaczę. Ale nie da się wybrać tego, czego chce serce
– kontynuuje Borgli
. Drogą do oswojenia różnicy wieku miały być dla autora dzieła kultury, w szczególności filmy i książki, a nie rozmowy z przyjaciółmi krytykującymi "niestandardowy" związek: Takie emocjonalne dylematy skłoniły mnie do sięgania po filmy i książki o podobnej tematyce (i nagle wszystkie piosenki wydawały się być o mnie). Bill Murray i Scarlett Johansson grają w "Między słowami" relację typu "May–December", mając odpowiednio 53 i 18 lat. W "Ghost World" różnica wieku między Stevem Buscemim a Thorą Birch jest znacząca, ale to dopiero ponowne obejrzenie "Manhattanu" Woody'ego Allena całkowicie zmieniło moje podejście. Tam relacja przedstawiona jest jako w pełni otwarta i romantyczna. Jeśli film z 1979 roku, w którym 42-letnia postać grana przez Allena ma jawny związek z 17-letnią dziewczyną, ukazany jest wyłącznie pozytywnie i nie wywołał kontrowersji w swoim czasie, to dlaczego mój związek — z dużo mniejszą różnicą wieku — w 2012 roku nie miałby mieścić się "w granicach normy"? Postanowiłem posłuchać Woody’ego zamiast przyjaciół
– referuje w tekście Borgli
.
Pełny tekst eseju reżysera w języku angielskim możecie przeczytać TUTAJ
. Dziennikarze The Hollywood Reporter zaznaczają, że w świetle norweskiego prawa Borgli
nie zrobił niczego karalnego – wiek zgody w kraju wynosi właśnie 16 lat, choć oczywiście podobne relacje pomiędzy nastoletnią młodzieżą a dorosłymi pozostają kontrowersyjne. To napięcie między dopuszczalnością prawną a obyczajową wyraża w swoim eseju Borgli
. Tekst ukazał się w 2012 roku w dodatku kulturalnym "D2" do "Dagens Næringsliv", najważniejszego norweskiego dziennika poświęconego finansom.
Sprawa jest tym ciekawsza, że temat artykułu koresponduje z nachodzącym projektem reżysera, czyli "Drama
". W filmie pozornie idealna para przechodzi kryzys, gdy na kilka dni przed ślubem na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Główne role grają tam Robert Pattinson
oraz Zendaya
.
"Drama" – zwiastun filmu