"Drama" piątym najbardziej kasowym filmem studia A24

Do siedmiu razy sztuka? Tak, jeśli jesteś studiem A24. Wytwórnia właśnie świętuje sukces filmu "Drama". Ale zanim on nastąpił, studio wprowadziło w tym roku do kin sześć innych filmów, z których żaden się nie sprzedał.
Wielki sukces "Dramy" "Drama"
właśnie osiągnęła w globalnym box offisie granicę 100 milionów dolarów. Z tego 40 milionów pochodzi z rynku amerykańskiego. Resztę przyniosły kina na świecie. W tym także Polska, gdzie film zobaczyło już prawie 300 tysięcy widzów. "Drama" jest dopiero piątym filmem w historii A24, któremu udało się osiągnąć poziom 100 milionów dolarów
wpływów. Lepsze wyniki osiągnęły: "Wielki Marty
" (180 mln dolarów), "Wszystko wszędzie naraz
" (145 mln), "Civil War
" (127 mln) i "Materialiści
" (106 mln).
A24 znane jest głównie z kina artystyczne o budżetach niskich i średnich. Jednak właściciele studia mają większe ambicje i marzą o prawdziwych blockbusterach
. Aktualnie ich najbardziej ambitnym (i drogim) projektem pozostaje adaptacja gry "Elden Ring". Budżet tej produkcji wynosi ponad 100 milionów dolarów.
"Drama"
to film w gwiazdorskiej obsadzie. Główne role zagrali Robert Pattinson
i Zendaya
. Jest to historia zakochanej pary, która jest właśnie w trakcie przygotowań do ślubu. Na kilka dni przed ceremonią, na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba, że okaże się niebezpieczne.
