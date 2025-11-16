Newsy Filmy Multimedia Będzie hit? Posłuchaj piosenki Miley Cyrus do "Avatara 3"
Filmy / Multimedia

Będzie hit? Posłuchaj piosenki Miley Cyrus do "Avatara 3"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dream+As+One%22.+Miley+Cyrus+nagra%C5%82a+piosenk%C4%99+do+widowiska+Jamesa+Camerona+%22Avatar%3A+Ogie%C5%84+i+popi%C3%B3%C5%82%22-163947
Będzie hit? Posłuchaj piosenki Miley Cyrus do &quot;Avatara 3&quot;
Kampania marketingowa widowiska "Avatar: Ogień i popiół" wyszła na ostatnią prostą. Do premiery został już tylko miesiąc. Najwyższa więc pora poznać piosenkę, która będzie promować film Jamesa Camerona.

Posłuchaj "Dream As One"



Tym razem wybór padł na Miley Cyrus. Na potrzeby trzeciego "Avatara" wykonała utwór "Dream As One". Piosenki możecie posłuchać poniżej:



Przypomnijmy, że pierwszego "Avatara" promowała piosenka "I See You" Leony Lewis. Z kolei oficjalną piosenką "Avatara: Istoty wody" było "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)", którą wykonał The Weeknd.

O filmie "Avatar: Ogień i popiół"



"Avatar: Ogień i popiół" to trzecia część cyklu, który tworzy historię światowego box office'u. Widowisko trafi do kin na całym świecie już w grudniu tego roku.

Bohaterami filmu są ponownie Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) i ich dzieci. Los rzuci ich ku nowym wyzwaniom, a widzowie zobaczą Pandorę od zupełnie innej strony. Porzucimy morskie pejzaże na rzecz ziem zamieszkały przez plemię ognia. Szczegóły fabuły są wciąż trzymane w tajemnicy. 

"Avatar: Ogień i popiół" do polskich kin zawita 19 grudnia. W obsadzie, oprócz Worthingtona i Saldañy, znaleźli się także: Giovanni Ribisi. Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, David Thewlis, Cliff Curtis, Edie Falco.

Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"?



Powiązane artykuły Avatar: Ogień i popiół

Zobacz wszystkie artykuły

Avatar: Ogień i popiół  (2025)

 Avatar: Ogień i popiół

Avatar  (2009)

 Avatar

Avatar: Istota wody  (2022)

 Avatar: Istota wody

Avatar 4  (2029)

 Avatar 4

Najnowsze Newsy

Filmy Gry Multimedia

Zelda i Link na planie filmu. Fani pytają: Czy to ekranizacja "Breath of the Wild"?

5 komentarzy
Filmy

Reżyser "Grzeszników" wybrał swój kolejny film. Wraca do Marvela!

5 komentarzy
Seriale

"Euforia": zakończono zdjęcia do trzeciego sezonu

4 komentarze
Inne Filmy Wideo

Papież Leon XIV spotkał się z filmowcami i gwiazdami kina. Zobacz, co im powiedział

9 komentarzy
Rankingi Filmy

10 słynnych powieści, które wielokrotnie ekranizowano

15 komentarzy

GONET.TV - odkryj usługę, która uwielbia filmy tak jak Ty

Festiwale i nagrody Filmy

To koniec nagród SAG. Statuetka zmienia swoją nazwę