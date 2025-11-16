Będzie hit? Posłuchaj piosenki Miley Cyrus do "Avatara 3"

Kampania marketingowa widowiska "Avatar: Ogień i popiół" wyszła na ostatnią prostą. Do premiery został już tylko miesiąc. Najwyższa więc pora poznać piosenkę, która będzie promować film Jamesa Camerona.
Posłuchaj "Dream As One"
Tym razem wybór padł na Miley Cyrus. Na potrzeby trzeciego "Avatara" wykonała utwór "Dream As One". Piosenki możecie posłuchać poniżej:
Przypomnijmy, że pierwszego "Avatara" promowała piosenka "I See You"Leony Lewis. Z kolei oficjalną piosenką "Avatara: Istoty wody" było "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)", którą wykonał The Weeknd.
O filmie "Avatar: Ogień i popiół"
"Avatar: Ogień i popiół" to trzecia część cyklu, który tworzy historię światowego box office'u. Widowisko trafi do kin na całym świecie już w grudniu tego roku.
Bohaterami filmu są ponownie Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) i ich dzieci. Los rzuci ich ku nowym wyzwaniom, a widzowie zobaczą Pandorę od zupełnie innej strony. Porzucimy morskie pejzaże na rzecz ziem zamieszkały przez plemię ognia. Szczegóły fabuły są wciąż trzymane w tajemnicy.