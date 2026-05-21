Dwukrotny laureat Oscara w nowym filmie reżyserki "Candymana" i "Świątyni kości"
World of Reel / autor: /
Nia DaCosta, twórczyni takich filmów jak "Candyman" czy "28 lat później – Część 2: Świątynia kości", przygotowuje się do pracy nad nowym projektem. Gwiazdą thrillera "Driver" będzie dwukrotny laureat Oscara.

"Driver": Co wiemy o nowym filmie Nii Da Costy?


"Driver" opowie historię nigeryjskiego przemytnika (Mahershala Ali), który godzi się przyjąć ostatnie zlecenie: przewieźć przez Afrykę grupę migrantów. Na jego trop wpadają jednak dawni wrogowie, którzy planują wyrównać rachunki.

Prace na planie rozpoczną się w styczniu przyszłego roku. Materiał powstanie w Hiszpanii i Maroku. Aktualne projekt finansowany jest z niezależnych źródeł, bez zaangażowania wytwórni.

Ostatnie role Mahershali Alego


Mahershala Ali to laureat Oscarów za drugoplanowe role w "Moonlight" i "Green Book". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć go m.in. w zrealizowanym dla Netfliksa thrillerze "Zostaw świat za sobą" oraz widowisku "Jurassic World: Odrodzenie". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. drugi sezon serialu "Grupa zadaniowa" oraz thriller "Your Mother Your Mother Your Mother Your Mother", nad którym pracuje z niedoszłym reżyserem "Blade'a" Bassamem Tariqiem.

Skąd znamy Nię DaCostę? Zwiastun filmu "28 lat później: Świątynia kości"


Nia DaCosta to amerykańska reżyserka, scenarzystka i producentka. Zadebiutowała prezentowanym m.in. na festiwalu "Tribeca" kryminałem "Little Woods". Rozgłos przyniósł jej "Candyman". W kolejnych latach zrealizowała też widowisko "Marvels" i kameralny dramat "Hedda". Aktualnie jej filmografię zamyka horror "28 lat później: Świątynia kości". Przypominamy jego zwiastun:


