Podcast Freaks and Geeks: Jak emancypują się "Druhny"?

Freaks and Geeks powracają! Na nadchodzącej 17. edycji Tauron American Film Festival Filmweb zawita z kontynuacją przeglądu arcydzieł komedii XXI wieku. Na wielkim ekranie pokażemy takie produkcje jak: "Wpadka", "Bracia przyrodni", "Boski chillout", "Druhny", "Idź twardo: historia Deweya Coxa" czy "Stary, kocham cię". Z tej okazji kuratorzy sekcji, Maciej Satora i Jan Lubaczewski, ponownie przybywają ze specjalnym okolicznościowym podcastem. W każdym z jego odcinków omówią jeden tytuł ze swojej sekcji. Tym razem przyszedł czas na "Druhny" – legendarny już tytuł z Kristen Wiig i Rose Byrne, który radykalnie odwraca wyobrażenia o stereotypowo rozumianym "kinie kobiecym". Odcinka posłuchacie poniżej lub KLIKAJĄC TUTAJ.
"Freaks and Geeks": Rozmawiamy o filmie "Druhny"
Nowe odcinki specjalnego podcastu Freaks and Geeks będą ukazywały się co tydzień w poniedziałek. W trzecim z nich porozmawialiśmy o filmie "Druhny
" – scenopisarskim debiucie Kristen Wiig
i Annie Mumolo
. Te bliskie przyjaciółki napisały tekst inspirowany ich prawdziwymi doświadczeniami – i być może właśnie dlatego "Druhny
" tak bardzo wyróżniają się na tle komedii o kobietach tamtego okresu. Robią to także swoją bezkompromisowością. Dowcipny scenariusz ma za zadanie nie tylko opowiedzieć coś prawdziwego, ale i wyzwolić bohaterki z kajdanów oczekiwań, w jakie kino od ponad stu lat zamykało ekranowe wizerunki kobiet. Czy im się to udało? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w najnowszym odcinku podcastu Freaks and Geeks. 17 edycja Tauron American Film Festival
odbędzie się między 17 a 22 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Jan Lubaczewski oraz redaktor Filmwebu Maciej Satora, który napisał tekst kuratorski sekcji. Możecie przeczytać go KLIKAJĄC TUTAJ.
Z tekstu dowiecie się więcej o misji i celach tego komediowego przeglądu.
"Druhny" – zwiastun filmu
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.
"Freaks and Geeks" – posłuchajcie wszystkich odcinków
Tu znajdziecie poprzednie odcinki podcastu "Freaks and Geeks":
2) "Idź twardo: historia Deweya Coksa
" (TUTAJ
)
1) "Wpadka
" (TUTAJ
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