Czas na wierną adaptację klasyki literatury. Zwiastun "Dumy i uprzedzenia" Netfliksa

Klasyka literatury to nieustające źródło inspiracji dla filmowców: "Wichrowe wzgórza" Emily Brontë przeniesione ostatnio na ekran przez Emerald Fennell czy zbliżające się adaptacje "Lalki" Bolesława Prusa to niejedyne przykłady. Teraz Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun "Dumy i uprzedzenia".
"Duma i uprzedzenie" w drodze na Netflix. Zobacz pierwszy zwiastun
Dokładna data premiery "Dumy i uprzedzenia
" nie jest na razie znana. Wiadomo jedynie, że miniserial trafi na platformę jesienią tego roku. Krótkie wideo z zapowiedzią możecie zobaczyć poniżej:
Netflix zapowiada, że scenarzystka Dolly Alderton
wiernie przeniosła na ekran prozę Jane Austen
. Jako Elizabeth Bennet i pan Darcy – Emma Corrin
i Jack Lowden
.
Matthew Macfadyen i Keira Knightley w filmie "Duma i uprzedzenie" w reżyserii Joego Wrighta
Wydana w 1813 roku książka Austen
rozgrywa się w malowniczym Netherfield. Przybywa tam przystojny i bogaty Charles Bingley z zamiarem osiedlenia się tam na stałe. Przybysz wzbudza żywe zainteresowanie lokalnej społeczności, zwłaszcza niezamożnych panien na wydaniu. Na zawarciu bliższej znajomości z nowym sąsiadem zależy szczególnie pani Bennet, matce pięciu dorosłych córek, których jedyną szansą na dostatnie życie jest bogate zamążpójście. Sprawa jest paląca, gdyż cały rodzinny majątek ma wkrótce przejść w ręce antypatycznego kuzyna, pana Collinsa. Początkowo wszystko układa się po myśli pani Bennet. Bingley zakochuje się w jej najstarszej i najładniejszej córce, Jane. Tymczasem jego najlepszy przyjaciel, ponury i wyniosły pan Darcy, obdarza zainteresowaniem jej młodszą siostrę, Elizabeth.