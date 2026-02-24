Newsy Czas na wierną adaptację klasyki literatury. Zwiastun "Dumy i uprzedzenia" Netfliksa
Wideo

Czas na wierną adaptację klasyki literatury. Zwiastun "Dumy i uprzedzenia" Netfliksa

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Duma+i+uprzedzenie%22%3A+Netflix+pokaza%C5%82+pierwszy+zwiastun.+Emma+Corrin+jako+Elizabeth+Bennet-165337
Czas na wierną adaptację klasyki literatury. Zwiastun &quot;Dumy i uprzedzenia&quot; Netfliksa
źródło: materialy promocyjne
Klasyka literatury to nieustające źródło inspiracji dla filmowców: "Wichrowe wzgórza" Emily Brontë przeniesione ostatnio na ekran przez Emerald Fennell  czy zbliżające się adaptacje "Lalki" Bolesława Prusa to niejedyne przykłady. Teraz Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun "Dumy i uprzedzenia".

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

"Duma i uprzedzenie" w drodze na Netflix. Zobacz pierwszy zwiastun


Dokładna data premiery "Dumy i uprzedzenia" nie jest na razie znana. Wiadomo jedynie, że miniserial trafi na platformę jesienią tego roku. Krótkie wideo z zapowiedzią możecie zobaczyć poniżej:



Netflix zapowiada, że scenarzystka Dolly Alderton wiernie przeniosła na ekran prozę Jane Austen. Jako Elizabeth Bennet i pan Darcy – Emma Corrin i Jack Lowden

Matthew Macfadyen i Keira Knightley w filmie "Duma i uprzedzenie" w reżyserii Joego Wrighta

Wydana w 1813 roku książka Austen rozgrywa się w malowniczym Netherfield. Przybywa tam przystojny i bogaty Charles Bingley z zamiarem osiedlenia się tam na stałe. Przybysz wzbudza żywe zainteresowanie lokalnej społeczności, zwłaszcza niezamożnych panien na wydaniu. Na zawarciu bliższej znajomości z nowym sąsiadem zależy szczególnie pani Bennet, matce pięciu dorosłych córek, których jedyną szansą na dostatnie życie jest bogate zamążpójście. Sprawa jest paląca, gdyż cały rodzinny majątek ma wkrótce przejść w ręce antypatycznego kuzyna, pana Collinsa. Początkowo wszystko układa się po myśli pani Bennet. Bingley zakochuje się w jej najstarszej i najładniejszej córce, Jane. Tymczasem jego najlepszy przyjaciel, ponury i wyniosły pan Darcy, obdarza zainteresowaniem jej młodszą siostrę, Elizabeth.

Powiązane artykuły Pride and Prejudice

Zobacz wszystkie artykuły

Pride and Prejudice  (2026)

 Pride and Prejudice

Duma i uprzedzenie  (2005)

 Duma i uprzedzenie

Duma i uprzedzenie  (1995)

 Duma i uprzedzenie

Duma i uprzedzenie  (2004)

 Duma i uprzedzenie

Najnowsze Newsy

Filmy

Pierwszy klaps na planie nowego filmu Scorsesego! Co wiemy?

1 komentarz
Wideo

"The Madison": Zobacz zwiastun nowego spin-offu "Yellowstone"

3 komentarze
Filmy

Skrytykował go Tarantino. Ale były plusy

20 komentarzy
Gry

Xbox umiera? Nowa szefowa zapewni "opiekę paliatywną"?

7 komentarzy
Filmy

Lily Collins zagra Audrey Hepburn w filmie o kulisach ikonicznej produkcji

18 komentarzy
Filmy

Tom Hanks zostanie prezydentem USA

16 komentarzy
Filmy Inne

Nie żyje Robert Carradine. Aktor z "Zemsty frajerów" miał 71 lat

12 komentarzy