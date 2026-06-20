"Dungeon Crawler Carl": Seth MacFarlane zekranizuje bestseller o kosmitach

Platforma Peacock zamówiła serialową adaptację bestsellerowego cyklu "Dungeon Crawler Carl" autorstwa Matta Dinnimana. Za produkcję odpowiada studio Fuzzy Door należące do Setha MacFarlane’a ("Głowa rodziny", "Ted").
"Dungeon Crawler Carl": bestseller w drodze na ekran
Scenarzystą i producentem wykonawczym został Christopher Yost
mający na koncie takie tytuły jak "Thor: Ragnarok
", "The Mandalorian
" oraz "Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia
" . Sam Dinniman będzie pełnił funkcję współproducenta wykonawczego.
Pierwsze informacje o ekranizacji pojawiły się już na początku 2025 roku, kiedy prawa do projektu nabyło Universal International Studios. Wówczas nie było jednak wiadomo, która platforma zajmie się realizacją serialu. Ostatecznie produkcja trafiła pod skrzydła Peacock.
O czym opowiada "Dungeon Crawler Carl"?
"Dungeon Crawler Carl" rozpoczyna się od inwazji obcych, która doprowadza do zagłady większości ludzkości. Ocaleni zostają zmuszeni do udziału w brutalnym międzygalaktycznym reality show, w którym walczą o przetrwanie ku uciesze widzów.
Głównym bohaterem jest były członek Straży Przybrzeżnej, Carl, który trafia do śmiercionośnej gry wraz z niezwykłą towarzyszką - rozpieszczoną, mówiącą kotką wystawową o imieniu Princess Donut the Queen Anne Chonk. W świecie pełnym potworów, obcych, szalonej sztucznej inteligencji i innych desperacko walczących ocalałych para musi zrobić wszystko, by przetrwać.
Seria "Dungeon Crawler Carl" sprzedała się w nakładzie przekraczającym 10 milionów egzemplarzy. Do tej pory ukazało się osiem tomów cyklu. Najnowsza część trafiła na półki księgarni 12 maja. Dinniman zapowiada, że całość ma zamknąć się w dziesięciu książkach.
Zwiastun serialu "Ted"