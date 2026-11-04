"Dynamic Duo": odtwórca roli Robina wybrany. Zobaczymy go też w produkcjach aktorskich?

Do sieci trafiła informacja, że Mason Thames został obsadzony w nowym filmie animowanym DC "Dynamic Duo". Aktor, znany między innymi z horroru "Czarny telefon" i aktorskiego remake'u "Jak wytresować smoka", użyczy głosu Dickowi Graysonowi, jednemu z Robinów. Informację potwierdził Peter Safran, współszef DC Studios, w rozmowie z portalem Collider.
Thames marzył o roli Robina
Safran Getty Images © Paul Archuleta
zdradził, że Thames
sam zabiegał o tę rolę. Młody aktor od dawna chciał wcielić się w Graysona i podczas castingu zrobił na producentach duże wrażenie: Zawsze powtarzamy, że chcemy, by ludzie sami zgłaszali się do udziału w DCU, a nie byli do tego werbowani. Mason od zawsze chciał zagrać Dicka Graysona. Po prostu bardzo mu na tym zależało. Safran
dodał, że aktor był tak zaangażowany, iż podczas wizyty w siedzibie DC Studios chciał fotografować zgromadzone tam archiwalia i pamiątki.
"Dynamic Duo
" opowie o początkach Dicka Graysona
i Jasona Todda
, dwóch bohaterów znanych jako Robin. W tego drugiego wcieli się głosowo Logan Kim
. Film powstaje we współpracy DC Studios ze Swaybox Studios, a animacja połączy techniki lalkarskie z grafiką komputerową, tworząc efekt przypominający animację poklatkową. Za reżyserię odpowiada Arthur Mintz,
współzałożyciel Swaybox Studios.
Premiera produkcji została zaplanowana na 22 września 2028 roku. Według wcześniejszych plotek w filmie mają pojawić się również Lee Pace
i Steve Buscemi
jako członkowie gangu Red Hood.
Nie wiadomo jeszcze, czy Thames
i Kim
zagrają swoich bohaterów także w aktorskich produkcjach DC. James Gunn
, drugi współszef studia, zapowiadał wcześniej, że ci sami aktorzy będą wcielać się w postacie w filmach, serialach, animacjach i grach. Taki model zastosowano już w przypadku Franka Grillo
, który zagrał Ricka Flaga seniora w filmie "Superman
" i serialu "Peacemaker
", a także użyczył mu głosu w animacji "Koszmarne komando
". Na razie nie potwierdzono jednak, czy podobnie będzie w przypadku odtwórców ról Robinów.
"Jak wytresować smoka" - zwiastun