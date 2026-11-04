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"Dynamic Duo": odtwórca roli Robina wybrany. Zobaczymy go też w produkcjach aktorskich?

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&quot;Dynamic Duo&quot;: odtwórca roli Robina wybrany. Zobaczymy go też w produkcjach aktorskich?
źródło: Getty Images
autor: Maya Dehlin
Do sieci trafiła informacja, że Mason Thames został obsadzony w nowym filmie animowanym DC "Dynamic Duo". Aktor, znany między innymi z horroru "Czarny telefon" i aktorskiego remake'u "Jak wytresować smoka", użyczy głosu Dickowi Graysonowi, jednemu z Robinów. Informację potwierdził Peter Safran, współszef DC Studios, w rozmowie z portalem Collider.

Thames marzył o roli Robina



thames-mason-1.jpg Getty Images © Paul Archuleta


Safran zdradził, że Thames sam zabiegał o tę rolę. Młody aktor od dawna chciał wcielić się w Graysona i podczas castingu zrobił na producentach duże wrażenie: Zawsze powtarzamy, że chcemy, by ludzie sami zgłaszali się do udziału w DCU, a nie byli do tego werbowani. Mason od zawsze chciał zagrać Dicka Graysona. Po prostu bardzo mu na tym zależało. Safran dodał, że aktor był tak zaangażowany, iż podczas wizyty w siedzibie DC Studios chciał fotografować zgromadzone tam archiwalia i pamiątki.

"Dynamic Duo" opowie o początkach Dicka Graysona i Jasona Todda, dwóch bohaterów znanych jako Robin. W tego drugiego wcieli się głosowo Logan Kim. Film powstaje we współpracy DC Studios ze Swaybox Studios, a animacja połączy techniki lalkarskie z grafiką komputerową, tworząc efekt przypominający animację poklatkową. Za reżyserię odpowiada Arthur Mintz, współzałożyciel Swaybox Studios.

Premiera produkcji została zaplanowana na 22 września 2028 roku. Według wcześniejszych plotek w filmie mają pojawić się również Lee Pace i Steve Buscemi jako członkowie gangu Red Hood.

Nie wiadomo jeszcze, czy Thames i Kim zagrają swoich bohaterów także w aktorskich produkcjach DC. James Gunn, drugi współszef studia, zapowiadał wcześniej, że ci sami aktorzy będą wcielać się w postacie w filmach, serialach, animacjach i grach. Taki model zastosowano już w przypadku Franka Grillo, który zagrał Ricka Flaga seniora w filmie "Superman" i serialu "Peacemaker", a także użyczył mu głosu w animacji "Koszmarne komando". Na razie nie potwierdzono jednak, czy podobnie będzie w przypadku odtwórców ról Robinów.

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