Zdrada polityczna i prywatna w czwartym sezonie "Dyplomatki". Oto teaser

"Dyplomatka" pozostaje jednym z najchętniej oglądanych seriali politycznych na platformie Netflix. Po debiutującym w październiku zeszłego roku trzecim sezonie serialu, twórcy już powoli przygotowują się do premiery kolejnego. Symptomem tego jest opublikowany dziś w mediach społecznościowych teaser kolejnych odcinków produkcji. Możecie zobaczyć go poniżej.
"Dyplomatka" – teaser czwartego sezonu
"Dyplomatka" – co wiemy o czwartym sezonie?
Koniec trzeciego sezonu "Dyplomatki
" obiecywał wyprostowanie spraw pomiędzy ambasadorką Kate Wyler (Keri Russell
) a jej mężem wiceprezydentem Halem Wylerem (Rufus Sewell
). Czwarty sezon przynosi jednak nagły zwrot – kobieta orientuje się, że została oszukana zawodowo przez własnego męża. Spisek ów miał być motywowany prezydenckimi interesami Grace Penn (Allison Janney
), ale ma także bardziej prywatne, a nie tylko polityczne podbrzusze. Mąż pani prezydent, Todd Penn (Bradley Whitford
) sugeruje, że Grace i Hala może łączyć także bliższa, niekoniecznie czysto zawodowa relacja... Ten sezon jest zbudowany wokół czwórki bohaterów: Kate, Hala, Grace i Todda. Dwóch par przypiętych pasami w jednym wagoniku na rozpadającej się kolejce górskiej. Każde z nich pełni publiczną, polityczną rolę, która niszczy ich zdolność do funkcjonowania w małżeństwach. Dochodzi tu do zamiany partnerów – rosnąca więź między Grace i Halem tworzy nie do końca sprawny sojusz między Kate i Toddem
– powiedziała twórczyni serialu, Debora Cahn
.
Podobnie jak w przypadku sezonu drugiego oraz trzeciego, najnowsze odcinki "Dyplomatki
" znów trafią na platformę w październiku, konkretniej – w czwartek, 15.10. Poza wymienioną czwórką, w 4. sezonie serialu w istotnych rolach pojawią się także Ato Essandoh
, Ali Ahn
i Nana Mensah
.