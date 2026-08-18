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Zdrada polityczna i prywatna w czwartym sezonie "Dyplomatki". Oto teaser

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Zdrada polityczna i prywatna w czwartym sezonie &quot;Dyplomatki&quot;. Oto teaser
źródło: materialy promocyjne
autor: Erika Kuenka
"Dyplomatka" pozostaje jednym z najchętniej oglądanych seriali politycznych na platformie Netflix. Po debiutującym w październiku zeszłego roku trzecim sezonie serialu, twórcy już powoli przygotowują się do premiery kolejnego. Symptomem tego jest opublikowany dziś w mediach społecznościowych teaser kolejnych odcinków produkcji. Możecie zobaczyć go poniżej.

"Dyplomatka" – teaser czwartego sezonu





"Dyplomatka" – co wiemy o czwartym sezonie?



Koniec trzeciego sezonu "Dyplomatki" obiecywał wyprostowanie spraw pomiędzy ambasadorką Kate Wyler (Keri Russell) a jej mężem wiceprezydentem Halem Wylerem (Rufus Sewell). Czwarty sezon przynosi jednak nagły zwrot – kobieta orientuje się, że została oszukana zawodowo przez własnego męża. Spisek ów miał być motywowany prezydenckimi interesami Grace Penn (Allison Janney), ale ma także bardziej prywatne, a nie tylko polityczne podbrzusze. Mąż pani prezydent, Todd Penn (Bradley Whitford) sugeruje, że Grace i Hala może łączyć także bliższa, niekoniecznie czysto zawodowa relacja...



Ten sezon jest zbudowany wokół czwórki bohaterów: Kate, Hala, Grace i Todda. Dwóch par przypiętych pasami w jednym wagoniku na rozpadającej się kolejce górskiej. Każde z nich pełni publiczną, polityczną rolę, która niszczy ich zdolność do funkcjonowania w małżeństwach. Dochodzi tu do zamiany partnerów – rosnąca więź między Grace i Halem tworzy nie do końca sprawny sojusz między Kate i Toddem – powiedziała twórczyni serialu, Debora Cahn.

Podobnie jak w przypadku sezonu drugiego oraz trzeciego, najnowsze odcinki "Dyplomatki" znów trafią na platformę w październiku, konkretniej – w czwartek, 15.10. Poza wymienioną czwórką, w 4. sezonie serialu w istotnych rolach pojawią się także Ato Essandoh, Ali Ahn i Nana Mensah

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