Jessica Alba dołączyła do obsady nowej wersji "Dziś 13, jutro 30" szykowanej przez Netfliksa

Do sieci trafiła informacja, że Jessica Alba dołączyła do obsady przygotowywanego przez Netfliksa rebootu komedii romantycznej "Dziś 13, jutro 30".
Co wiemy o reboocie?
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Aktorka wystąpi u boku Emily Bader
, Logana Lermana
i Adeline Rudolph
. Szczegóły dotyczące jej roli, podobnie jak szczegóły fabuły nowej wersji filmu (choć oczywiście można się jej domyślać), są na razie trzymane w tajemnicy.
Prace nad nową wersją rozpoczęły się w Los Angeles w zeszłym miesiącu. Przy projekcie jako producentka wykonawcza pracuje Jennifer Garner
, która zagrała główną rolę w oryginalnym filmie z 2004 roku.
Pierwowzór opowiadał historię 13-letniej Jenny, która w magiczny sposób budzi się jako 30-letnia kobieta i musi odnaleźć się w dorosłym życiu, jednocześnie próbując zrozumieć, kim naprawdę jest. Garner
wcieliła się w dorosłą wersję bohaterki, a jej partnerem ekranowym był Mark Ruffalo
. Film w reżyserii Gary’ego Winicka
zarobił około 96 milionów dolarów na całym świecie i z czasem stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych komedii romantycznych pierwszej dekady XXI wieku.
Za nową wersję odpowiada Brett Haley
, reżyser netfliksowego hitu "Ludzie, których spotykamy na wakacjach
". Scenariusz napisała Hannah Marks
, a poprawki wprowadziła Flora Greeson
, współautorka przygotowywanej przez Disneya trzeciej części "Pamiętnika księżniczki
". Jessikę Albę
mogliśmy dwa lata temu oglądać w innej produkcji Netfliksa - "Weterance
".
"Weteranka" - zwiastun