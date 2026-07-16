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Jessica Alba dołączyła do obsady nowej wersji "Dziś 13, jutro 30" szykowanej przez Netfliksa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dzi%C5%9B+13%2C+jutro+30%22%3A+Jessica+Alba+zagra+w+szykowanym+przez+Netfliksa+reboocie-167595
Jessica Alba dołączyła do obsady nowej wersji &quot;Dziś 13, jutro 30&quot; szykowanej przez Netfliksa
źródło: Getty Images
autor: Cindy Ord/VF26
Do sieci trafiła informacja, że Jessica Alba dołączyła do obsady przygotowywanego przez Netfliksa rebootu komedii romantycznej "Dziś 13, jutro 30".

Co wiemy o reboocie?



GettyImages-2249999146.jpg Getty Images © Arnold Jerocki


Aktorka wystąpi u boku Emily Bader, Logana Lermana i Adeline Rudolph. Szczegóły dotyczące jej roli, podobnie jak szczegóły fabuły nowej wersji filmu (choć oczywiście można się jej domyślać), są na razie trzymane w tajemnicy.

Prace nad nową wersją rozpoczęły się w Los Angeles w zeszłym miesiącu. Przy projekcie jako producentka wykonawcza pracuje Jennifer Garner, która zagrała główną rolę w oryginalnym filmie z 2004 roku.

Pierwowzór opowiadał historię 13-letniej Jenny, która w magiczny sposób budzi się jako 30-letnia kobieta i musi odnaleźć się w dorosłym życiu, jednocześnie próbując zrozumieć, kim naprawdę jest. Garner wcieliła się w dorosłą wersję bohaterki, a jej partnerem ekranowym był Mark Ruffalo. Film w reżyserii Gary’ego Winicka zarobił około 96 milionów dolarów na całym świecie i z czasem stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych komedii romantycznych pierwszej dekady XXI wieku.

Za nową wersję odpowiada Brett Haley, reżyser netfliksowego hitu "Ludzie, których spotykamy na wakacjach". Scenariusz napisała Hannah Marks, a poprawki wprowadziła Flora Greeson, współautorka przygotowywanej przez Disneya trzeciej części "Pamiętnika księżniczki".

Jessikę Albę mogliśmy dwa lata temu oglądać w innej produkcji Netfliksa - "Weterance".

"Weteranka" - zwiastun



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