Dziś 13, jutro... remake? Netflix odświeży kultową komedię romantyczną

Fali remake'ów, rebootów i sequeli ciąg dalszy! Jak donosi właśnie portal Variety, Netflix zabierze się za odświeżenie kultowej komedii romantycznej lat 2000. "Dziś 13, jutro 30" doczeka się dzisiejszej, uwspółcześnionej wersji.
"Dziś 13, jutro 30" – co wiemy o nowej wersji filmu?
Dziennikarze zaznaczają, że nowe "Dziś 13, jutro 30"
ma już nawet przyporządkowanych odtwórców głównych ról. W filmie na ekranie zobaczymy Emily Bader
("Ludzie, których spotykamy na wakacjach
") oraz znanego z filmu "Charlie
" Logana Lermana
. Ona podejmie się roli niegdyś odegranej przez Jennifer Garner
; on z kolei spróbuje wejść w buty Marka Ruffalo
.
Emily Bader
Logan Lerman
Szczegóły fabularne są na razie owiane tajemnicą, ale możemy spodziewać się, że nowy film nie będzie trzymał się blisko wszystkich punktów węzłowych oryginału. Dziennikarze informują, że nowe "Dziś 13, jutro 30"
będzie raczej rebootem niż remake'iem – twórcy mają otworzyć się więc na możliwe przesunięcia akcentów czy zreinterpretowanie filmowych sensów.
Za trzymanie nowej wersji bliżej założeń oryginału ma za to odpowiadać Jennifer Garner
– aktorka grająca główną bohaterkę klasycznego "Dziś 13, jutro 30
" objęła rolę producentki wykonawczej nowego projektu. Z tej pozycji będzie doglądać pracy Hannah Marks
("Banana Split
"), która zajmuje się filmowym scenariuszem. Możliwość załączenia poprawek do niego przypadła scenarzystce Florze Greeson
("Na topie
"). Reżyserią nowej wersji zajmie się za to Brett Haley
– autor filmów "Głośne bicie serc
" czy "Ludzie, których spotykamy na wakacjach
". "Dziś 13, jutro 30" to jeden z tych rzadkich, perfekcyjnych filmów: zabawny, emocjonalny, głęboko ludzki, z niezapomnianymi rolami Jennifer Garner, Mark Ruffalo i Judy Greer. Jestem wielkim fanem oryginalnego filmu, więc zajęcie się tą reinterpretacją wiąże się dla mnie z ogromną odpowiedzialnością. To, że Jennifer Garner — tak ważna dla wyjątkowości oryginału — jest zaangażowana jako producentka wykonawcza, ma dla mnie szczególne znaczenie
– powiedział Haley
.
"Dziś 13, jutro 30" – zwiastun filmu