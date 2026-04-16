Spielberg pojawił się na CinemaConie. Pokazał, jak wyglądają obcy z "Dnia objawienia"

Wkrótce na ekrany trafi nowy film science fiction Stevena Spielberga - "Dzień objawienia". Podczas trwającego CinemaConu reżyser pojawił się na scenie, by opowiedzieć o filmie i pokazać jego fragmenty. Co zobaczyli (i usłyszeli) widzowie?
Spielberg wraca do tematyki istot pozaziemskich
Legendarny twórca został przyjęty owacją na stojąco, a podczas wydarzenia odebrał także nagrodę America250 przyznawaną przez Motion Picture Association za wkład w kino ukazujące oblicza Ameryki. 79-letni reżyser nie krył wzruszenia i zapowiedział, że to nie jego ostatnia wizyta na CinemaConie. Przy okazji zdradził też, że wciąż ma na liście marzeń jeden gatunek - western. Najważniejszym punktem wystąpienia była jednak zapowiedź "Dnia objawienia".
Reżyser przyznał, że od dziecka fascynuje go temat życia pozaziemskiego, a inspiracją do powrotu do tej tematyki po kilkudziesięciu latach były m.in. doniesienia z 2017 roku o niewyjaśnionych obiektach obserwowanych przez pilotów marynarki wojennej. Spielberg
zapowiada: To film, który odpowie na pewne pytania. Reżyser dodał też, że będzie to "doświadczenie", do którego "widzowie powinni zapiąć pasy"
Zaprezentowany materiał pokazał fragmenty historii, w której ludzkość może otrzymać dowód na istnienie inteligentnego życia pozaziemskiego. W centrum wydarzeń znajduje się bohaterka grana przez Emily Blunt - meteorolożka, która podczas transmisji na żywo zaczyna mówić niezrozumiałym językiem.
Postać grana przez Josha O'Connora
twierdzi jednak, że potrafi go rozszyfrować i nazywa go matematyką. We fragmentach pokazano również emocjonalną rozmowę dwojga wspomnianych bohaterów i widowiskowe sceny akcji, w tym moment, w którym postać Blunt
próbuje przeskoczyć z samochodu do jadącego pociągu. Materiał zakończył się ujęciem na humanoidalnego kosmitę z filmu.
W obsadzie znaleźli się także m.in. Colman Domingo
, Colin Firth
, Wyatt Russell
i Eve Hewson
. Premiera zaplanowana jest na 12 czerwca.
"Dzień objawienia" - zwiastun