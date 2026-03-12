Kosmici przybędą na Ziemię. Nowy zwiastun "Dnia objawienia" Spielberga

Wytwórnia Universal zaprezentowała zwiastun filmu science fiction "Dzień objawienia" w reżyserii Stevena Spielberga. Nowe dzieło twórcy "E.T.", "Wojny światów" i "Bliskich spotkań trzeciego stopnia" trafi na ekrany kin w Polsce 12 czerwca.
"Dzień objawienia": zwiastun
Oficjalny opis filmu jest na razie bardzo enigmatyczny: Jeśli dowiedziałbyś się, że nie jesteśmy sami - gdyby ktoś ci to pokazał i udowodnił - czy to by cię przestraszyło?
W "Dniu objawienia
" zagrali: Emily Blunt
, Josh O’Connor
, Colin Firth
, Eve Hewson
, Colman Domingo
, Wyatt Russell
oraz Henry Lloyd-Hughes
. Scenariusz napisał David Koepp
, z którym Spielberg pracował wcześniej m.in. przy "Parku Jurajskim
" i "Wojnie światów
". Muzykę stworzył ulubiony kompozytor reżysera, John Williams
. jest to ich 30. wspólny film.