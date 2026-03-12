Newsy Filmy Multimedia Kosmici przybędą na Ziemię. Nowy zwiastun "Dnia objawienia" Spielberga
Wytwórnia Universal zaprezentowała zwiastun filmu science fiction "Dzień objawienia" w reżyserii Stevena Spielberga. Nowe dzieło twórcy "E.T.", "Wojny światów" i "Bliskich spotkań trzeciego stopnia" trafi na ekrany kin w Polsce 12 czerwca.  

"Dzień objawienia": zwiastun




Oficjalny opis filmu jest na razie bardzo enigmatyczny: Jeśli dowiedziałbyś się, że nie jesteśmy sami - gdyby ktoś ci to pokazał i udowodnił - czy to by cię przestraszyło?

W "Dniu objawienia" zagrali: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell oraz Henry Lloyd-Hughes. Scenariusz napisał  David Koepp, z którym Spielberg pracował wcześniej m.in. przy "Parku Jurajskim" i "Wojnie światów". Muzykę stworzył ulubiony kompozytor reżysera, John Williams. jest to ich 30. wspólny film.

